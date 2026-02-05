MU nhầm lẫn tai hại về Ronaldo

MU tạo nên tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội khi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Cristiano Ronaldo, nhưng lại gắn thẻ nhầm một tài khoản hoàn toàn không liên quan.

Động thái khó hiểu của MU.

Trên trang fanpage chính thức, MU đăng tải hình ảnh Ronaldo trong màu áo đỏ quen thuộc kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thay vì dẫn tới trang cá nhân của Ronaldo, đường tag lại hiển thị tên một tài khoản lạ, không phải nhân vật được nhắc tới.

Chi tiết này không qua được con mắt tinh ý của cộng đồng mạng. Ngay dưới bài đăng, hàng loạt cổ động viên để lại bình luận vừa hài hước vừa châm biếm.

Một CĐV viết: "MU chọn nhầm người rồi, đó là Cristiano Ronaldo chứ không phải Cristiano ai đó". Bình luận này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và biểu cảm, trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận.

Dù lỗi gắn thẻ không ảnh hưởng tới nội dung chính của thông điệp, sự cố vẫn khiến nhiều người bật cười bởi Ronaldo là cái tên quá quen thuộc với MU, gắn liền với kỷ nguyên hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson. Việc một CLB tầm cỡ như MU "tag nhầm" trong ngày sinh nhật của cựu công thần vì thế càng trở nên khó hiểu.

Sau hơn 2 tiếng, bài đăng vẫn chưa được chỉnh sửa. Trong mắt người hâm mộ, đây là một khoảnh khắc hài hước, song cũng có nhiều ý kiến chỉ trích đội ngũ quản trị fanpage của MU là cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được.

Trở lại với Ronaldo, anh chính thức bước sang tuổi 41 vào ngày 5/2. CR7 vẫn cho thấy đẳng cấp sát thủ đáng sợ khi ghi 18 bàn thắng sau 22 lần ra sân tại giải quốc nội. Dù vậy, Ronaldo lại đang gây tranh cãi khi nổi loạn, bỏ trận đấu của Al Nassr vì bất mãn với giới chủ.