Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU nhầm lẫn tai hại về Ronaldo

  • Thứ năm, 5/2/2026 14:47 (GMT+7)
  • 9 phút trước

MU tạo nên tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội khi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Cristiano Ronaldo, nhưng lại gắn thẻ nhầm một tài khoản hoàn toàn không liên quan.

Ronaldo anh 1

Động thái khó hiểu của MU.

Trên trang fanpage chính thức, MU đăng tải hình ảnh Ronaldo trong màu áo đỏ quen thuộc kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thay vì dẫn tới trang cá nhân của Ronaldo, đường tag lại hiển thị tên một tài khoản lạ, không phải nhân vật được nhắc tới.

Chi tiết này không qua được con mắt tinh ý của cộng đồng mạng. Ngay dưới bài đăng, hàng loạt cổ động viên để lại bình luận vừa hài hước vừa châm biếm.

Một CĐV viết: "MU chọn nhầm người rồi, đó là Cristiano Ronaldo chứ không phải Cristiano ai đó". Bình luận này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và biểu cảm, trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận.

Dù lỗi gắn thẻ không ảnh hưởng tới nội dung chính của thông điệp, sự cố vẫn khiến nhiều người bật cười bởi Ronaldo là cái tên quá quen thuộc với MU, gắn liền với kỷ nguyên hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson. Việc một CLB tầm cỡ như MU "tag nhầm" trong ngày sinh nhật của cựu công thần vì thế càng trở nên khó hiểu.

Sau hơn 2 tiếng, bài đăng vẫn chưa được chỉnh sửa. Trong mắt người hâm mộ, đây là một khoảnh khắc hài hước, song cũng có nhiều ý kiến chỉ trích đội ngũ quản trị fanpage của MU là cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được.

Trở lại với Ronaldo, anh chính thức bước sang tuổi 41 vào ngày 5/2. CR7 vẫn cho thấy đẳng cấp sát thủ đáng sợ khi ghi 18 bàn thắng sau 22 lần ra sân tại giải quốc nội. Dù vậy, Ronaldo lại đang gây tranh cãi khi nổi loạn, bỏ trận đấu của Al Nassr vì bất mãn với giới chủ.

Lời khen của Ronaldo về Saudi Pro League gây sốt trở lại

Phát biểu ca ngợi giải Saudi Pro League (SPL) của siêu sao Cristiano Ronaldo vào mùa hè năm ngoái thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

8 giờ trước

Điều kiện để Ronaldo trở lại thi đấu

Cristiano Ronaldo kỳ vọng những sự thay đổi từ Al Nassr để có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng này cho đến khi hết hạn hợp đồng.

8 giờ trước

FIFA trao quyền Al Nassr chấm dứt hợp đồng với Ronaldo

Việc Cristiano Ronaldo từ chối thi đấu mở ra khả năng Al Nassr chấm dứt hợp đồng hợp pháp, kèm nghĩa vụ bồi thường theo quy định của FIFA.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Mudryk bi cam thi dau vi va mieng hinh anh

    Mudryk bị cấm thi đấu vì vạ miệng

    3 giờ trước 11:37 5/2/2026

    0

    Mykhailo Mudryk nhận án cấm 4 tuần từ nền tảng chơi game FACEIT sau khi có hàng loạt phát ngôn bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp trong lúc thi đấu.

    Thong diep Hojlund gui ve MU hinh anh

    Thông điệp Hojlund gửi về MU

    4 giờ trước 11:24 5/2/2026

    0

    Tiền đạo Rasmus Hojlund công khai gửi lời chúc đến Manchester United trên mạng xã hội, trong bối cảnh anh đang có phong độ tích cực tại Napoli và điều khoản mua đứt dần trở nên rõ ràng.

    MU kiem 100 trieu bang nho ban 3 cau thu hinh anh

    MU kiếm 100 triệu bảng nhờ bán 3 cầu thủ

    4 giờ trước 11:23 5/2/2026

    0

    Manchester United có cơ hội thu về khoản tiền đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 nhờ bán các cầu thủ đang cho mượn và cắt giảm quỹ lương lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý