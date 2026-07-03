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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo bị chê không giúp được nhiều cho Bồ Đào Nha

  • Thứ sáu, 3/7/2026 19:15 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Ngày 3/7, Cristiano Ronaldo tiếp tục gây chú ý trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Ronaldo không hài lòng khi bị thay ra.

Trên sân BMO Field, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 68. Tuy nhiên, khi đồng hồ chỉ sang phút 81 và tỷ số vẫn là 1-1, HLV Roberto Martinez bất ngờ rút Ronaldo khỏi sân để nhường chỗ cho Joao Neves nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Ngay khi bảng điện tử hiện số 7, Ronaldo lập tức bộc lộ sự không hài lòng. Tiền đạo của Al Nassr lắc đầu, liên tục lẩm bẩm điều gì đó và để lộ gương mặt đầy thất vọng. Hình ảnh này nhanh chóng được máy quay ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên sóng BBC, cựu hậu vệ Stephen Warnock nhận xét: "Rõ ràng Ronaldo không hề vui. Nhưng nếu gạt tên tuổi của cậu ấy sang một bên, đây là quyết định hợp lý. Ngoài quả phạt đền, Ronaldo không tạo ra nhiều ảnh hưởng. Khả năng pressing và liên kết lối chơi không còn như trước".

Theo Warnock, Martinez buộc phải đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi của bất kỳ cá nhân nào. "Đó là điều một HLV phải làm nếu muốn đội bóng chiến thắng", ông nói thêm.

Dù tỏ ra thất vọng, Ronaldo vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Trước khi rời sân, anh ôm Joao Neves, bắt tay HLV Martinez rồi trở về băng ghế dự bị theo dõi những phút còn lại.

Sau khi Ronaldo rời sân, Goncalo Ramos bật cao đánh đầu từ đường tạt của Rafael Leao ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Croatia đưa được bóng vào lưới ở phút 90+13, nhưng VAR cùng cảm biến gắn trong quả bóng xác định Igor Matanovic chạm bóng trước khi Mario Pasalic nhận bóng trong thế việt vị. Bàn thắng vì thế không được công nhận.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

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Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Ronaldo

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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