Roma giành vé dự Champions League sau 7 năm

Rạng sáng 25/5, AS Roma thắng Hellas Verona 2-0 để viết nên cái kết không tưởng cho mùa giải 2025/26.

AS Roma lách qua khe cửa hẹp để trở lại Champions League sau 7 năm chờ đợi.

Từ vị thế tưởng như hết hy vọng cách đây vài tuần, đội bóng áo bã trầu tạo nên màn bứt tốc ngoạn mục để khép lại Serie A ở vị trí thứ 3 đầy cảm xúc.

Roma trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Hellas Verona. Hiệp một diễn ra nghẹt thở khi Roma cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trước hàng thủ chơi quyết liệt của đội chủ nhà. Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Nicolas Valentino nhận thẻ đỏ, khiến Verona chỉ còn 10 người. Ít phút sau, Donyell Malen mở tỷ số trước khi Stephan El Shaarawy ấn định chiến thắng 2-0.

Trước vòng cuối, Roma bằng điểm AC Milan nhưng xếp thứ 4 do kém hiệu số. Tuy nhiên, trong khi Roma đánh bại Verona 2-0, Milan bất ngờ thua Cagliari. Do đó, Roma nhảy vọt lên vị trí thứ 3.

Đây được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình kiên cường của Roma ở giai đoạn cuối mùa. Trong bối cảnh cuộc đua top 4 Serie A cực kỳ khốc liệt, đại diện thủ đô Italy vẫn biết cách vượt qua áp lực khi thắng 6 trong 7 vòng gần nhất.

Việc trở lại Champions League giúp Roma hưởng lợi khổng lồ về tài chính. Theo Calcio e Finanza, đội bóng này sẽ thu về tối thiểu khoảng 43,5 triệu euro từ UEFA nhờ suất tham dự giải đấu. Khoản tiền bao gồm tiền thưởng tham dự, thành tích tại cúp châu Âu và doanh thu bản quyền truyền hình.

Con số đó vượt xa mức 14,7 triệu euro mà Roma có thể nhận nếu chỉ giành vé dự Europa League. Sự khác biệt khổng lồ về tài chính được xem là cú hích quan trọng để đội bóng tăng cường lực lượng và duy trì sức cạnh tranh trong những mùa giải tới.