Real Madrid mắc kẹt với Camavinga

Real Madrid đang khởi đầu kỳ chuyển nhượng khá sôi động, nhưng hiện tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn tồn đọng một bài toán khó giải mang tên Eduardo Camavinga.

Khi nhắc đến những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu vài năm trước, cái tên Camavinga luôn nằm trong nhóm đầu. Real Madrid từng thắng nhiều đối thủ lớn để đưa tiền vệ người Pháp về sân Bernabeu vào năm 2021. Thế nhưng sau 5 năm, câu chuyện lại đang diễn ra theo hướng không nhiều người hình dung.

Camavinga đi hay ở là bài toán khó của Real. Ảnh: Reuters.

Camavinga chưa trở thành ngôi sao tuyến giữa như kỳ vọng, nhưng cũng chưa bao giờ là một bản hợp đồng thất bại. Chính điều đó khiến Real Madrid đứng trước một quyết định không hề dễ dàng trong mùa hè này.

Không phải người thừa, cũng chưa phải ngôi sao

Ở tuổi 23, Camavinga đang ở giai đoạn đáng lẽ phải bứt phá mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp vẫn loay hoay giữa vai trò dự bị chất lượng và một trụ cột thực sự.

Trong nhiều mùa giải, anh thường xuyên tạo dấu ấn bằng năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp và sự đa năng. Camavinga có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự, thậm chí từng được kéo xuống vị trí hậu vệ trái khi đội bóng gặp khó khăn về lực lượng.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất của Camavinga là sự ổn định. Anh có những trận đấu xuất sắc nhưng lại không duy trì được phong độ trong thời gian dài. Điều đó khiến Real Madrid chưa thể xây dựng tuyến giữa tương lai xoay quanh cầu thủ này.

Ngôi sao người Pháp được nhiều CLB lớn săn đón. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào giai đoạn tái thiết cho mùa giải mới, ban lãnh đạo muốn sở hữu những cái tên có sức ảnh hưởng lớn hơn. Sự cạnh tranh từ những cầu thủ như Federico Valverde hay Aurelien Tchouameni càng khiến vị trí của Camavinga trở nên lung lay.

Real Madrid đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn

Điều khiến Real Madrid đau đầu nằm ở chỗ Camavinga vẫn là một tài sản giá trị trên thị trường. Nhiều đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Chelsea hay Juventus đều được cho là đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ người Pháp.

Với tuổi đời còn trẻ cùng tiềm năng phát triển lớn, Camavinga hoàn toàn có thể mang về cho Real Madrid một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Đó là lý do nhiều người cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bán cầu thủ này nhằm tạo ngân sách cho kế hoạch nâng cấp đội hình.

Tuy nhiên, rủi ro cũng rất rõ ràng trong trường hợp Camavinga ra đi và anh bùng nổ ở một môi trường mới. Real Madrid có thể phải chứng kiến kịch bản quen thuộc khi một tài năng từng bị nghi ngờ trở thành trụ cột ở nơi khác.

Mourinho được trao quyền trong cuộc tái thiết tại Real hè này. Ảnh: Reuters.

Bản thân Camavinga cũng không muốn rời Bernabeu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ 23 tuổi tin rằng vẫn đủ khả năng giành lại vị trí trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Việc không tham dự World Cup 2026 giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới và cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội.

Bởi vậy, vấn đề của chiến lược gia người Bồ Đào Nha lúc này không đơn thuần là bán hay giữ Camavinga mà đó là bài toán về niềm tin. Nếu Mourinho tiếp tục trao cơ hội cho Camavinga, Real Madrid phải chấp nhận thêm thời gian chờ đợi.

Còn nếu quyết định chia tay, "Los Blancos" sẽ đánh cược vào khả năng một trong những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá Pháp rời đi mà chưa đợi đến lúc chín muồi và toả sáng rực rỡ tại Bernabeu.

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