Quy hoạch sân bay Vân Đồn đón 20 triệu khách vào năm 2050

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu hành khách mỗi năm.

Theo quyết định vừa ban hành, sân bay Vân Đồn tiếp tục là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của ICAO.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch công suất khoảng 2,5 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Cảng có khả năng khai thác các dòng tàu bay thân rộng như A350, B747, B777 cùng các dòng A320/A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay được nâng lên khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Hệ thống khai thác tiếp tục phục vụ các dòng máy bay thân rộng với phương thức tiếp cận hạ cánh được nâng cấp ở cả hai đường cất hạ cánh.

Về hạ tầng, giai đoạn 2021-2030 sân bay giữ nguyên sân đỗ hiện hữu với khoảng 8 vị trí đỗ máy bay. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ được mở rộng lên khoảng 34 vị trí và có quỹ đất dự phòng để phát triển thêm khi cần thiết.

Đối với nhà ga hành khách, giai đoạn trước mắt tiếp tục duy trì nhà ga T1 hiện hữu với công suất khoảng 2,5 triệu khách mỗi năm. Theo quy hoạch dài hạn, sân bay sẽ xây mới nhà ga T2 ở phía nam với công suất khoảng 5 triệu khách mỗi năm và nhà ga T3 phía bắc đài kiểm soát không lưu với công suất khoảng 12,5 triệu khách mỗi năm.

Nhà ga hàng hóa cũng được quy hoạch mở rộng mạnh. Trong giai đoạn 2021-2030, công suất đạt khoảng 5.000 tấn mỗi năm, trước khi tăng lên 200.000 tấn vào năm 2050.

Theo quy hoạch, diện tích sử dụng đất của sân bay giai đoạn 2021-2030 khoảng 390 ha và tăng lên gần 489 ha vào năm 2050.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai quy hoạch; đồng thời rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch hàng không, quốc phòng và địa phương.

Sun Group là nhà đầu tư xây dựng và hiện vận hành sân bay Vân Đồn theo hình thức BOT. Đây cũng là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, được khởi công năm 2015 và đưa vào khai thác cuối năm 2018 với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng .