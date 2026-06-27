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Kinh doanh

Quỹ bạc lớn nhất thế giới vừa bán tháo hàng trăm tấn

  • Thứ bảy, 27/6/2026 18:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong tuần qua, quỹ bạc lớn nhất thế giới đã bán tháo gần 150 tấn bạc trong các phiên 23, 24 và 26/6, qua đó kéo lượng bạc nắm giữ xuống dưới 15.000 tấn.

Riêng trong ngày 26/6, quỹ iShares Silver Trust tiếp tục bán tháo hơn 44 tấn bạc. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) bất ngờ quay đầu bán ròng gần 44 tấn bạc trong ngày 26/6, sau khi mua vào hơn 73 tấn trong phiên liền trước. Quyết định này đã khiến tổng lượng bạc nắm giữ của quỹ giảm xuống dưới mốc 15.000 tấn. Đáng chú ý từ đầu tuần đến nay, SLV đã bán ròng gần 150 tấn bạc.

Đà tăng mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu ở mức cao đang gây áp lực lớn lên thị trường kim loại, khiến giá vàng giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce và chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giá bạc cũng đã rơi xuống dưới 60 USD/ounce, theo Kitco.

Đợt điều chỉnh theo xu hướng thị trường giá đi xuống của vàng và bạc kể từ các mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1 đã khiến không ít nhà giao dịch và chuyên gia bất ngờ. Ewa Manthey, chuyên gia phân tích hàng hóa của ING, cho rằng làn sóng bán tháo này phản ánh rõ mức độ thị trường đã chuyển trọng tâm sang triển vọng lãi suất cao hơn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Hiện, thị trường vẫn đang phản ứng với cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed giữ nguyên lãi suất, cơ quan này phát tín hiệu ủng hộ một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của ngân hàng trung ương vẫn là kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định giá cả.

Trước các tín hiệu trên, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 12. Tuy ING không cho rằng Fed sẽ thực sự tăng lãi suất trong năm nay, bà Manthey nhận định các nhà đầu tư không nên đi ngược lại kỳ vọng của thị trường.

"Lợi suất trái phiếu ở mức cao và đồng USD mạnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục là lực cản đối với giá vàng trong ngắn hạn", bà cho biết.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh những căng thẳng địa chính trị đã không còn tạo ra dòng tiền trú ẩn mạnh như trong các giai đoạn bất ổn trước đây. Thay vào đó, thị trường tập trung nhiều hơn vào tác động của các diễn biến địa chính trị đối với lạm phát và những hệ quả mà chúng có thể mang lại cho chính sách tiền tệ.

ING đã hạ dự báo giá bạc, với kỳ vọng kim loại trắng sẽ đạt mức bình quân 68 USD/ounce trong quý III/2026 và 74 USD/ounce trong quý IV/2026, thấp hơn so với dự báo trước đó lần lượt là 79 USD84 USD/ounce.

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Anh Nguyễn

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