'Quả bom xịt' 70 triệu euro của Arsenal

Eberechi Eze không có bàn thắng hay kiến tạo nào cho Arsenal trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Eze gây thất vọng suốt thời gian qua.

Mức phí 70 triệu euro đặt lên vai Eberechi Eze kỳ vọng khổng lồ. Nhưng sau khoảnh khắc thăng hoa với cú hat-trick vào lưới Tottenham hồi tháng 11, tân binh Arsenal đối mặt thực tế khắc nghiệt tại Emirates.

Ở trận hòa 1-1 thất vọng trước Brentford hôm 13/2, tiền vệ người Anh tiếp tục mờ nhạt. Anh chỉ chơi 45 phút, chạm bóng 17 lần và thực hiện 9 đường chuyền. Đây là những con số quá khiêm tốn với một cầu thủ tấn công trị giá gần trăm triệu euro.

Trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Eze không ghi bàn hay kiến tạo. Đáng lo hơn, anh đều bị rút ra sớm trong 2 lần gần nhất đá chính tại Premier League, khi Arsenal không tung nổi cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Khả năng tạo đột biến, từng là thương hiệu của Eze tại Crystal Palace, gần như biến mất.

Sự khác biệt nằm ở vai trò và hệ thống. Tại Palace, Eze là trung tâm lối chơi, được tự do cầm bóng, xoay trở và quyết định nhịp độ trận đấu. Ở Arsenal, anh chỉ là một mắt xích trong cấu trúc chiến thuật chặt chẽ, bởi tính kỷ luật và vị trí được đặt lên hàng đầu. Không còn không gian để chơi theo bản năng, Eze buộc phải thích nghi.

Con đường phía trước không dễ dàng. Nhưng nếu muốn cứu vãn sự nghiệp tại Emirates, Eze cần tìm lại sự tự tin và học cách hòa mình vào hệ thống, thay vì chờ hệ thống xoay quanh mình.

Highlights Brentford 1-1 Arsenal Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

