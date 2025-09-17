Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Qarabag bội thu tiền thưởng sau cơn địa chấn

  • Thứ tư, 17/9/2025 10:40 (GMT+7)
Rạng sáng 17/9 (giờ Hà Nội), Qarabag tạo cơn địa chấn khi hạ Benfica 3-2 ở vòng phân hạng Champions League ngay tại Lisbon, đồng thời mang về một khoản tiền thưởng đáng kể.

Qarabag (áo xanh) sớm bỏ túi 17,8 triệu bảng sau trận thắng Benfica.

Theo quy định của UEFA, việc góp mặt ở vòng phân hạng Champions League giúp đội bóng Azerbaijan nhận ngay 16 triệu bảng. Cùng với chiến thắng ấn tượng trước Benfica, Qarabag được lãnh thêm 1,8 triệu bảng tiền thưởng.

Ở vòng phân hạng mùa này, Chelsea, Liverpool và Napoli được coi là những đối thủ khó nhằn dành cho Qarabag. Ngược lại, sau khi hạ Benfica, Qarabag tự tin có thể tiếp tục gây bất ngờ cho những đội bóng vừa tầm như Ajax, Athletic Bilbao và Frankfurt.

Tại giai đoạn này, mỗi trận hòa sẽ giúp các đội thu về khoảng 606.000 bảng, trong khi chiến thắng mang lại 1,8 triệu bảng. Nếu tiếp tục chơi hay, Qarabag hứa hẹn thu về số tiền khổng lồ ở Champions League mùa giải năm nay.

Giá trị đội hình Qarabag chỉ 24,03 triệu euro, thấp hơn nhiều so với 335 triệu euro của Benfica. Đội bóng này chỉ nhỉnh hơn Kairat (12,53 triệu euro) ở Champions League mùa giải năm nay.

Cũng liên quan tới tiền thưởng Champions League, các đội kết thúc vòng phân hạng trong top 8 nhận 1,7 triệu bảng. Các đội từ vị trí 9 đến 24 bỏ túi 1 triệu bảng nhưng thi đấu thêm vòng loại để giành vé vào vòng 16 đội.

Tại vòng 16 đội, các đội nhận 9,5 triệu bảng. Vào tứ kết, các đội kiếm được 10,8 triệu bảng, và con số này tăng lên 13 triệu bảng ở bán kết. Đội vào chung kết nhận 16 triệu bảng, trong khi đội vô địch nhận thêm 5,6 triệu bảng.

Nếu đội vô địch thắng tất cả trận vòng phân hạng, tổng tiền thưởng có thể chạm mốc gần 100 triệu bảng.

Minh Nghi

