Podolski kết thúc sự nghiệp bằng danh hiệu tại quê nhà

Lukas Podolski hoàn tất giấc mơ dang dở khi cùng Gornik Zabrze vô địch Cúp quốc gia Ba Lan sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch trong màu áo đội bóng tuổi thơ của danh thủ tuyển Đức.

Ở thời điểm nhiều cầu thủ giải nghệ hoặc lui về hậu trường, Lukas Podolski - người đã 40 tuổi - vẫn còn viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Rạng sáng 3/5 tiền đạo kỳ cựu này cùng Gornik Zabrze đăng quang Cúp quốc gia Ba Lan sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Rakow Czestochowa, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất mùa giải.

Danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt. Với Gornik Zabrze, đó là lần đầu họ nâng cúp sau 54 năm và cũng chấm dứt thời gian 38 năm trắng tay. Với Podolski, đây không chỉ là một chiếc cúp, mà là điểm kết hoàn hảo cho giấc mơ đã theo anh từ thuở nhỏ.

Dù sinh ra và trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức, Podolski luôn giữ sợi dây gắn kết với quê hương Ba Lan. Chính gia đình, đặc biệt là người bà, đã gieo vào anh tình yêu với Gornik Zabrze. Từ một cậu bé chỉ biết dõi theo CLB qua truyền hình, Podolski nuôi hy vọng một ngày được khoác áo đội bóng này trước khi giải nghệ.

Giấc mơ đó giờ đã thành hiện thực, theo cách trọn vẹn nhất. Không chỉ trở lại, anh còn góp phần đưa đội bóng bước lên đỉnh vinh quang sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Hình ảnh Podolski ăn mừng cùng đồng đội, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ánh lên niềm tự hào, nói lên tất cả giá trị của danh hiệu này.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Podolski chinh phục gần như mọi đỉnh cao. Anh là nhà vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức, từng giành nhiều danh hiệu tại các Bayern Munich, Arsenal và Galatasaray. Chức vô địch tại quê nhà là đoạn kết viên mãn cho sự nghiệp của một trong những chân chạy cánh vĩ đại nhất bóng đá Đức.

