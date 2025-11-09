Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phương Nhi và chồng doanh nhân gây chú ý ở concert G-Dragon

  • Chủ nhật, 9/11/2025 09:35 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được chú ý khi xuất hiện trên khán đài để theo dõi G-Dragon biểu diễn.

Tối 8/11, đêm đầu tiên của concert G-Dragon diễn ra tại Hưng Yên thu hút sự quan tâm của khán giả. Đông đảo sao Việt gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Hồng Ánh, Thúy Vân, Dương Hoàng Yến, Rhyder, Soobin... đã có mặt để theo dõi màn trình diễn của ngôi sao Hàn.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng cũng được bắt gặp khi đứng trên khán đài của một khu vực riêng để thưởng thức concert của trưởng nhóm Big Bang. Cả hai diện đồ đơn giản. Trong đó, Phương Nhi chọn outfit gồm crop-top phối cùng chân váy dài và kết hợp áo khoác ngoài cùng tông màu. Cô cầm theo lightstick hình hoa cúc của G-Dragon và liên tục nhún nhảy theo từng tiết mục của thần tượng. Đứng bên cạnh, doanh nhân Minh Hoàng cũng vui vẻ, hòa trong không khí náo nhiệt của đêm nhạc.

Phuong Nhi anh 1

Hình ảnh Phương Nhi và chồng doanh nhân tại concert của G-Dragon.

Khoảng 10 tháng kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn, trong đó có phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), diễn ra ngày 24/4. Trong những lần xuất hiện các sự kiện, Phương Nhi ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, thần thái tươi tắn.

Cuối tháng 10, Phương Nhi trở thành cổ đông của Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Á hậu không hoạt động mạng xã hội. Một số hình ảnh như khi cô đi du lịch cùng chồng tại Nhật Bản, Đà Nẵng thời gian qua, được một số tài khoản mạng ghi lại.

Theo nguồn tin thân cận, Phương Nhi và Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào năm 2026.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.

