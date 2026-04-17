Phương án nào cho người dân 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm?

Sau hơn một thập kỷ sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng, hàng chục nghìn cư dân tại Tổ hợp HH Linh Đàm bất ngờ nhận “phiếu thu thập thông tin” về phương án xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) được đưa vào sử dụng hơn 10 năm với khoảng 10.000 căn hộ, nơi sinh sống của hơn 40.000 cư dân. Dù hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, nhiều quyền lợi pháp lý của người dân vẫn bị “treo” do sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, đặc biệt là việc chưa được cấp sổ hồng.



Không đồng tình trả nhà lấy tiền hay đổi căn hộ khác

Những ngày gần đây, cư dân nhận được phiếu thu thập thông tin để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý. Hai phương án chính được đưa ra gồm: trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua hoặc được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà.

Song, thay vì tạo đồng thuận, động thái này lại khiến cư dân thêm lo lắng và bức xúc. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trọng (cư dân HH4C) cho biết, gia đình mua căn hộ năm 2019 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng – căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng.

Anh Nguyễn Đức Trọng (cư dân HH4C) không đồng tình với phương án trả nhà nhận lại tiền đã mua hoặc hoán đổi sang căn hộ tại dự án Thanh Hà. Ảnh: Đình Phong.

Theo anh Trọng, phiếu thu thập thông tin rất chung chung và trên phiếu không nêu rõ cơ quan đứng ra lấy ý kiến.

“Nếu trả nhà lấy tiền thì giá tính theo thời điểm nào? Có tính chi phí nội thất, sửa chữa không? Còn nếu chuyển sang Thanh Hà thì căn hộ đền bù ra sao, diện tích thế nào, đã có sổ hồng hay chưa?” – anh Trọng đặt hàng loạt câu hỏi.

“Phiếu thu thập thông tin” được phát đến người dân HH Linh Đàm.

Anh Trọng cho biết, giá căn hộ tại khu Linh Đàm hiện đã lên hơn 50 triệu đồng/m2 dù chưa có sổ, gấp hơn 3 lần so với thời điểm mua. Nếu trả nhà và nhận lại số tiền ban đầu cộng với lãi suất cơ bản thì người dân hoàn toàn thua thiệt và gia đình anh không thể mua được căn hộ tương tự tại khu vực này trong bối cảnh giá nhà neo cao.

Trong khi đó, việc chuyển sang nơi ở mới tại dự án Thanh Hà (nơi cách Linh Đàm khoảng 10 km) sẽ kéo theo hàng loạt xáo trộn về công việc, học hành.

Sau nhiều năm sử dụng phần ngoài chung cư HH Linh Đàm bị bong tróc, xuống cấp không được bảo trì. Ảnh: Đình Phong.

“Tổ hợp HH Linh Đàm đã trở thành cộng đồng dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện, thuận lợi di chuyển vào trung tâm. Con cái học hành ổn định, gia đình gắn bó nhiều năm. Sai phạm là của chủ đầu tư, cư dân không thể là người chịu thiệt”, anh Trọng chia sẻ.

Do đó, gia đình anh không đồng tình với phương án trả nhà nhận tiền hoặc đổi căn hộ, mà mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống.

Điều cư dân cần nhất?

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Linh (cư dân HH2B) cho biết, vợ chồng chị mua căn hộ 2 phòng ngủ từ năm 2015 với giá 900 triệu đồng vì phù hợp tài chính và thuận tiện đi lại về quê Ninh Bình.

"Sau hơn 10 năm sinh sống và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, việc chưa có sổ hồng khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều trở ngại như việc khó vay vốn ngân hàng, khó chuyển nhượng tài sản. Điều cư dân cần nhất là cấp sổ hồng, không phải đổi nhà hay nhận lại tiền”, chị Linh nhấn mạnh và cho biết 20 căn hộ tầng cùng tầng đều đề nghị cơ quan chức năng gỡ vướng, cấp sổ cho người dân.

Người dân khu chung cư HH Linh Đàm đề nghị gỡ vướng, hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ hồng. Ảnh: Đình Phong.

Theo nhiều cư dân, việc thu thập ý kiến cần hướng tới giải pháp căn cơ là xử lý dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư, hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ hồng điều họ đã chờ đợi suốt hơn 10 năm qua.

Được biết, không chỉ khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt cũng đang triển khai phát “phiếu thu thập thông tin” để lấy ý kiến người dân mua căn hộ tại các tòa VP3, VP5...

Trao đổi với phóng viên, GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc lấy ý kiến cư dân về hướng xử lý sai phạm là cần thiết, nhưng cách làm hiện nay còn khá “yếu ớt”. Theo ông, những sai phạm tại dự án lẽ ra phải được xử lý ngay từ thời điểm hình thành, không thể kéo dài suốt nhiều năm.

Đối với phương án trả nhà nhận tiền, ông Võ nhấn mạnh mức bồi hoàn không thể tính theo giá mua ban đầu một cách đơn thuần mà phải tính theo giá tại thời điểm mua có điều chỉnh lạm phát, cộng lãi suất ngân hàng và bù đắp toàn bộ thiệt hại phát sinh. “Người dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, làm nội thất, ổn định cuộc sống. Những chi phí đó phải được tính đầy đủ. Trả tiền phải kèm lãi suất ngân hàng và các thiệt hại trong suốt thời gian ở”, ông nói.

Khu chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Ảnh: Đình Phong.

Ông Võ cũng cho rằng việc hoán đổi căn hộ sang khu vực khác chỉ có thể thực hiện khi người dân đồng thuận, bởi khu HH Linh Đàm có vị trí đẹp, việc chuyển chỗ ở xuống Thanh Hà cách cả chục km kéo theo hàng loạt xáo trộn về cuộc sống.

Đáng chú ý, vị chuyên gia nhận định khu đô thị Linh Đàm từng được coi là kiểu mẫu nhưng việc để xây dựng tổ hợp 12 tòa chung cư sai quy hoạch đã trở thành “vết cào” của đô thị. “Nếu không xử lý được thì thể hiện sự yếu kém của chính quyền”, ông Võ nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự chậm trễ trong xử lý vụ việc đã làm thiệt hại lớn đến quyền lợi của người mua nhà và cũng cho thấy sự yếu kém của cơ quan chức năng. Phương án đưa ra hỏi ý kiến người dân rất cần cụ thể, chi tiết và đặc biệt tránh tình trạng "đẩy cái khó cho dân"!

Tình trạng nhiều khu căn hộ cả chục năm không được cấp sổ hồng không phải hiếm ở Hà Nội, TPHCM và nhiều đô thị khác. Nguyên nhân thường là do sai phạm của chủ đầu tư trong xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và điều đáng nói là thua thiệt lại thường đổ lên đầu người dân. Hy vọng việc giải quyết quyền lợi cho người dân mua nhà tại khu HH Linh Đàm sẽ sớm được Hà Nội giải quyết dứt điểm, thể hiện rõ vai trò của cơ quan chức năng trước khó khăn của người dân.

Dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Dự án này chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng.