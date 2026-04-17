Doanh nghiệp phản ánh nhà ở xã hội khó vay vốn hơn nhà ở thương mại

Dù có nhiều chính sách ưu đãi, chủ đầu tư cho biết nhà ở xã hội lại là phân khúc khó tiếp cận tín dụng nhất hiện nay, khiến nhiều dự án "đứng hình".

Chia sẻ tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17/4, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, cho biết dù Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội, quá trình triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc.

Nhà ở xã hội khó vay vốn

Theo ông, nghịch lý là dù được hưởng nhiều ưu đãi, nhà ở xã hội lại đang trở thành phân khúc khó tiếp cận vốn nhất, thậm chí khó hơn cả nhà ở thương mại.

Ông dẫn chứng gói tín dụng 145.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, được giao cho 9 ngân hàng thương mại triển khai, với lãi suất thấp hơn thị trường, không tính vào room tín dụng. Lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội theo đó rơi vào khoảng 6,1%/năm.

Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp khi tiếp cận ngân hàng đều bị từ chối.

"Lý do các ngân hàng đưa ra là lãi suất huy động hiện nay quá cao, nếu cho vay với mức 6,1% sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại họ cũng không đồng ý, vì sau này, có thể bị truy cứu trách nhiệm khi cho vay không đúng theo đối tượng", ông Lê Hữu Nghĩa giải thích.

Bên cạnh đó, dù có chủ trương không tính nhà ở xã hội vào hạn mức tăng trưởng tín dụng bất động sản, các ngân hàng cho biết chưa có hướng dẫn cụ thể để áp dụng, khiến dòng vốn tiếp tục bị ách tắc.

Chính điểm nghẽn về vốn này khiến doanh nghiệp rơi vào thế khó. Ông Nghĩa cho biết công ty hiện có dự án khoảng 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành phần móng nhưng phải tạm dừng do không vay được vốn.

Áp lực càng lớn khi chi phí đầu vào tăng mạnh. Theo ông, giá vật liệu xây dựng đã tăng 10-30%, trong khi giá bán nhà ở xã hội bị khống chế theo quy định, chỉ được tính trên cơ sở chi phí cộng tối đa 10% lợi nhuận và phải chốt sớm với người mua. Khi chi phí thực tế vượt dự toán, doanh nghiệp buộc phải tự gánh lỗ, không được điều chỉnh giá bán.

Từ thực tế này, ông đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay nhà ở xã hội lên mức 12-13%/năm, tiệm cận thị trường, hoặc cho phép doanh nghiệp tự thỏa thuận lãi suất thương mại để sớm tiếp cận vốn.

Đồng thời, cần có văn bản chính thức xác nhận nhà ở xã hội không bị tính vào room tín dụng, tạo cơ sở để các ngân hàng mạnh dạn giải ngân. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng ngành ngân hàng chia sẻ lợi nhuận, đồng hành cùng người dân và chủ đầu tư.

Bên cạnh phân khúc nhà ở xã hội, ông Võ Quốc Đức, Giám đốc Ban tài chính kế toán Novaland cho biết doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về tín dụng.

Theo ông, dù đã làm việc sơ bộ với các ngân hàng và được đánh giá là dự án khả thi, doanh nghiệp vẫn rất khó tiếp cận hạn mức tín dụng trong năm nay.

"Ngay cả những dự án đã được cấp room nhưng còn chưa giải ngân được, thì các dự án mới đang trong quá trình đàm phán càng khó triển khai. Có trường hợp được cam kết nhưng 10 đồng thì chỉ giải ngân được 2-3 đồng", ông Đức bổ sung.

Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ các dự án đang và sắp triển khai của doanh nghiệp. Không chỉ Novaland, ông Đức nhìn nhận trong bối cảnh room tín dụng bị siết, nhiều dự án nhà ở, đặc biệt là phân khúc cao tầng tại TP.HCM, cũng đang chịu ảnh hưởng đáng kể.

Ngoài ra, việc lãi suất cho vay tăng trong thời gian qua khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp bị đội lên, trực tiếp bào mòn lợi nhuận. Đồng thời, mặt bằng lãi vay tăng mạnh cũng làm thu hẹp khả năng tiếp cận vốn của người mua nhà, đặc biệt với những khách hàng đang thanh toán theo tiến độ, qua đó ảnh hưởng đến khả năng chi trả và nhu cầu vay mua nhà.

Ngân hàng cam kết đồng hành

Sau khi lắng nghe "nỗi niềm" của các doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Lê Nam, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng ACB nhấn mạnh các ngân hàng thương mại hoạt động trên phương châm đảm bảo quản trị rủi ro và tuân thủ về chính sách chung của nền kinh tế theo chỉ đạo từ phía NHNN.

Ngân hàng này cũng cho rằng lãi suất tăng thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan, và bản thân các tổ chức tín dụng không mong muốn duy trì mức lãi suất cao do đi kèm rủi ro lớn hơn.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, với mức giảm khoảng 0,5-1%/năm, qua đó góp phần cải thiện khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Đại diện ACB cho biết ngân hàng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tín dụng hợp lý của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Với các doanh nghiệp có phương án kinh doanh rõ ràng, minh bạch và khả thi, ngân hàng sẵn sàng đồng hành, xây dựng các gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ triển khai dự án.