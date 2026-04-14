Dự án nhà ở xã hội UDIC Hạ Đình tiếp tục lùi thời hạn nhận hồ sơ

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt, Hà Nội tiếp tục lùi thời gian nhận hồ sơ sang quý II.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Hạ Đình. Ảnh: UDIC.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công ty TNHH một thành viên), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội thuộc ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) sang quý II năm nay.

Theo kế hoạch ban đầu, việc nhận hồ sơ dự kiến diễn ra từ quý IV/2025, tuy nhiên chủ đầu tư sau đó điều chỉnh sang quý I năm nay. Như vậy, dự án đã có 2 lần lùi lịch nhận hồ sơ.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9.300 m2 (thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị mới Hạ Đình). Công trình này cao 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và 1 tầng hầm. Dự án nhà ở xã hội này có vị trí tiếp giáp các phường trung tâm Hà Nội, do đó được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

Tổng cộng dự án có 440 căn hộ, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn nhà ở thương mại. Trong số 365 căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 70-76,24 m2, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2027. Đối tượng đăng ký và thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án này là 25 triệu đồng/m2; giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 150.000 đồng/m2/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý thẩm định theo quy định.

Trước đó, tại hội thảo về nhà ở xã hội giữa tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, cho biết khu nhà xã hội Hạ Đình hiện thi công đến tầng 13, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12.

Ông Hải cho hay dự án bị chậm tiến độ do phải xác định giá bán diện tích thương mại - dịch vụ và thẩm tra lại giá nhà xã hội. Thủ tục này kéo dài do phải thuê đơn vị định giá, nhằm hạn chế rủi ro cho chủ đầu tư khi hậu kiểm.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư hướng dẫn bố trí nhà ở xã hội tại dự án này cho các đối tượng phải di chuyển để phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhưng không đủ điều kiện tái định cư. Người dân thuộc nhóm này không phải bốc thăm, không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập như quy trình thông thường.