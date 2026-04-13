Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội TP.HCM vừa phát thông báo quan trọng

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt khẳng định chưa tiếp nhận hồ sơ, không nhận đặt cọc, không ủy quyền bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào môi giới, rao bán căn hộ tại dự án.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng). Ảnh: CDT.

Công ty cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP.HCM) - vừa ra văn bản nghiêm cấm tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án này không được hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ.

Theo chủ đầu tư, việc mở bán các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án chính thức mở bán, thông tin sẽ được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng TP.HCM và website của chủ đầu tư.

"Cho đến thời điểm hiện nay, công ty chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ đăng ký mua căn hộ, không trực tiếp hứa hẹn hay nhận đặt cọc của tổ chức, cá nhân nào. Công ty cũng không có ủy thác, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, sàn bất động sản hay bất kỳ cá nhân nào đứng ra rao bán, môi giới, nhận đặt cọc bán căn hộ", văn bản nêu rõ.

Do đó, Công ty Đức Mạnh thông báo đến tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án về việc nghiêm cấm hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ tại dự án trên. Nếu phát hiện vi phạm, cá nhân đó sẽ bị cho nghỉ việc và tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân nhờ vị trí hiếm hoi tại khu vực trung tâm TP.HCM. Thực tế, dự án tọa lạc tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, khu vực đã phát triển ổn định với nhiều khu căn hộ hiện hữu.

Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm khu vui chơi, hồ bơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục hạ tầng đồng bộ.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn tất, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay. Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 25 tầng, một tầng hầm liên thông, cung cấp tổng cộng 1.025 căn hộ, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

CTCP Đức Mạnh cho biết giá bán căn hộ tại dự án do chủ đầu tư xây dựng và được đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra. Trước khi điều chỉnh hệ số theo vị trí, giá bán dự kiến khoảng 21,7 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiết lộ nguồn cung thực tế của dự án đưa ra thị trường không nhiều. Khoảng 50% số căn hộ của dự án được dành cho lực lượng vũ trang do quỹ đất có nguồn gốc đặc thù. Trong phần còn lại, khoảng 70% tiếp tục ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách, như người bị thu hồi đất.

Như vậy, số căn hộ thực sự dành cho người mua thuộc diện thông thường chỉ còn hơn 100 căn. Nhờ lợi thế về vị trí và giá bán, theo ông Lê Hoàng Châu, tính đến cuối tháng 3, dự án đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ đăng ký quan tâm.