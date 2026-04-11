Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt vì chiếm đoạt tiền mua nhà

Lê Trung Tiến, 35 tuổi, trú xã Đại Thanh, Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes bị cơ quan điều tra bắt giữ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH) xảy ra tại TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua NOXH xảy ra tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến và Nguyễn Thị Thuý (39 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán NOXH.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua NOXH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua NOXH (theo quy định của pháp luật).