Bắt ổ nhóm bán thuốc lá điện tử chứa ma túy Etomidate quy mô lớn

Núp bóng kinh doanh thuốc lá điện tử và sử dụng dịch vụ shipper công nghệ, đường dây mua bán ma túy thế hệ mới (chất Etomidate) bị Công an TP.HCM triệt phá, khởi tố, bắt 5 bị can.

Sáng 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Một số đối tượng liên quan trong đường dây.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổ công tác Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM), tiến hành kiểm tra đột xuất địa chỉ: 436A/144C đường 3/2, phường Hòa Hưng. Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại địa chỉ này đang lưu chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử, gồm: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu (thuốc lá điện tử), 60 thân máy màu đen (dùng để hút thuốc lá điện tử), 2.012 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng (dùng để sản xuất thuốc lá điện tử).

Qua làm việc, Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh khai nhận: Số đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu, cùng thân máy màu đen trên là thuốc lá điện tử do một người phụ nữ tên "Susu” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp để bán cho khách bằng hình thức giao hàng chuyển phát nhanh qua ứng dụng Be.

Công an kiểm tra đột xuất địa chỉ: 436A/144C đường 3/2, phường Hòa Hưng và phát hiện tại đây đang lưu chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử.

Ngoài Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh, thì người phụ nữ tên "Susu” còn thuê Trần Ngọc Phúc và Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng tham gia bán thuốc lá điện tử, còn Nguyễn Bảo Lâm là người phụ giao hàng thuốc điện tử cho Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo.

Qua thu thập dữ liệu điện tử lưu chứa trong điện thoại di động của các đối tượng và sao kê tài khoản, Công an xác định mỗi đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu các đối tượng bán cho khách hàng với giá dao động từ 1,6 triệu đồng đến 2,55 triệu đồng, mỗi thân máy màu đen bán giá 1,4 triệu đồng.

Tang vật gồm 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu (thuốc lá điện tử) và đều có chứa chất ma túy (loại Etomidate).

Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu đều có chứa chất ma túy (loại Etomidate). Do đó, Công an phường Hòa Hưng tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã giám định, xác minh kỹ và tiến hành các thủ tục tố tụng.