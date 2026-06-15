Thuê căn hộ ở Hà Nội làm sào huyệt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Một nhóm nghi phạm thuê căn hộ tại Hà Nội làm nơi livestream bán vé cào, dựng kịch bản nhận thưởng tiền tỷ để lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.

Nhóm nghi phạm thuê căn hộ tại một khu đô thị ở xã Gia Lâm, Hà Nội làm địa điểm hoạt động, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước chỉ trong khoảng hai tháng.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La (bên trái ảnh), trực tiếp xét hỏi các nghi phạm. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) được xác định là những người cầm đầu đường dây.

Từ tháng 4, hai người này thuê căn hộ để tổ chức các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, dựng lên các chương trình bán vé cào trúng thưởng nhằm thu hút người tham gia.

Để tạo lòng tin, nhóm này tìm mua hoặc thuê các fanpage có sẵn lượng người theo dõi, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, ứng dụng ngân hàng giả và chuẩn bị số lượng lớn vé cào trúng thưởng.

Hoàng Văn Duẩn cùng tang vật thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CACC.

Trong các buổi livestream, các nghi phạm liên tục sử dụng tài khoản ảo để tương tác, bình luận và dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng số tiền lớn, nhận tiền ngay trên sóng trực tiếp.

Theo đó, nhóm này đưa ra ba gói tham gia với mức giá 999.000 đồng, 1,999 triệu đồng và 3,999 triệu đồng.

Sau khi người dân chuyển tiền mua vé, các nghi phạm tiếp tục thông báo nạn nhân đã trúng thưởng rồi yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền khác nhau như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định chỉ trong khoảng hai tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Khám xét nơi ở và địa điểm hoạt động của nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.