Những TikToker vướng vào ma túy: Sau hào quang mạng xã hội là vòng lao lý

Nhiều TikToker sở hữu lượng theo dõi lớn liên tiếp vướng vào các vụ án ma túy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch chuẩn sau hào quang mạng xã hội.

Sở hữu hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi, nhiều TikToker từng tạo dựng hình ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng nay lại xuất hiện trong các vụ án ma túy. Từ chuyện "xả stress", tụ tập bạn bè, góp tiền mua ma túy đến việc chuẩn bị địa điểm, dụng cụ cho người khác cùng sử dụng, ranh giới giữa một hành vi vi phạm hành chính và tội phạm hình sự có thể bị vượt qua rất nhanh.

Vụ mới nhất: Nhật Duy, Văn Hoàng hầu tòa vì ma túy

Mới đây, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) mở phiên xét xử Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Văn Hoàng cùng các bị cáo khác về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Nhật Duy và Văn Hoàng được nhiều người biết đến qua kênh TikTok "Nhật Duy Nhật Hoàng". Theo thông tin từ báo chí, kênh chung của 2 người có gần 100.000 người theo dõi, riêng Văn Hoàng có tài khoản cá nhân gần 600.000 người theo dõi. Đây là nhóm TikToker quen mặt với giới trẻ, có nhiều video đạt lượt xem lớn.

Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: TikTok.

Theo cáo trạng, từ năm 2024, nhóm này bắt đầu sử dụng ma túy cùng nhau. Địa điểm tụ tập là một căn phòng được trang bị loa công suất lớn, đèn sân khấu và dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy, được ví như một "vũ trường thu nhỏ". Cơ quan điều tra xác định nhóm đã nhiều lần góp tiền mua ma túy để sử dụng, trong đó Nhật Duy được xác định là người đứng ra mua, gom tiền và thanh toán.

Tại tòa, Nhật Duy khai ban đầu tìm đến ma túy để "xả stress", sau đó bị lệ thuộc và tiếp tục sử dụng. Chính chi tiết này cho thấy một lầm tưởng nguy hiểm: nhiều người trẻ xem ma túy như cách giải tỏa áp lực, nhưng khi hành vi lặp lại, có tổ chức, có góp tiền, có chuẩn bị địa điểm và dụng cụ, hậu quả pháp lý không còn dừng ở "sử dụng cá nhân".

Không chỉ một vụ: An Tây, Trúc Phương, Long Tổng, Tiến "bịp" cũng vướng vòng lao lý

Trong chuyên án VN10 liên quan đường dây ma túy lớn tại TP.HCM, nhiều người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội bị truy tố. Người mẫu, TikToker An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. An Tây từng có khoảng 5 triệu người theo dõi trên TikTok.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện", cũng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án được báo chí đăng tải, Trúc Phương cùng người liên quan bị xác định chuẩn bị khí cười và ma túy trong một buổi tụ tập, sau đó rủ người khác sử dụng.

Trường hợp TikToker "Long Tổng" tên thật Vàng Văn Ánh, lại là một cảnh báo khác. Người này bị bắt sau gần 4 năm trốn truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Dù bị truy nã, tài khoản "Long Tổng" vẫn đăng video khoe cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, có hơn 116.000 người theo dõi và nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Tháng 7/2025, TikToker Tiến "bịp" (tên thật Nguyễn Thành Long) bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra tại một nhà dân, nơi có nhiều người tụ tập sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, Tuấn Saker bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi bị phát hiện có gần 30 gram ma túy các loại tại một khách sạn ở Sa Pa. Một trường hợp khác là Lê Thị Bích Ngọc, từng là hot TikToker, bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án tù chung thân trong vụ mua bán 1.500 viên thuốc lắc.

Điểm chung của các vụ việc là: người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không có "vùng miễn trừ" trước pháp luật. Số người theo dõi, lượt xem hay hình ảnh hào nhoáng chỉ khiến tác động xã hội của vụ việc lớn hơn, đặc biệt với nhóm người trẻ dễ bắt chước thần tượng mạng.

Luật hiện hành xử lý thế nào?

Về nền tảng pháp lý, Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Luật này phân biệt rõ "người sử dụng trái phép chất ma túy", "người nghiện ma túy" và "tội phạm về ma túy". Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy không được phép và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Từ ngày 1/7/2025, Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực. Điểm đáng chú ý là bổ sung Điều 256a về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Theo quy định này, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp như đang trong thời hạn cai nghiện, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện, hoặc đang trong thời hạn liên quan đến quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, có thể bị phạt tù 2-3 năm; nếu tái phạm thì bị phạt tù 3-5 năm.

Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Điều 255 Bộ luật Hình sự sau sửa đổi quy định: người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù 3-7 năm. Nếu có tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người, hoặc các trường hợp nghiêm trọng khác, mức hình phạt có thể cao hơn theo các khung tiếp theo.

Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Điều 249 quy định người tàng trữ trái phép chất ma túy không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất, khi đủ định lượng hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm ở khung cơ bản, và cao hơn nếu có tình tiết tăng nặng.

Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Điều 251 quy định khung cơ bản là phạt tù 3-7 năm. Đây là nhóm tội rất nghiêm trọng, có khung hình phạt cao hơn tùy loại ma túy, khối lượng, vai trò tổ chức, phạm tội nhiều lần, qua biên giới hoặc các yếu tố tăng nặng khác.

Ở mức xử phạt hành chính, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo Điều 30 nghị định này, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng. Hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt 2-5 triệu đồng. Hành vi môi giới, giúp sức hoặc hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt 10-20 triệu đồng. Đáng chú ý, hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện, người sau cai nghiện cũng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Người nổi tiếng có bị xử nặng hơn?

Pháp luật hình sự không có khung hình phạt riêng chỉ vì một người là TikToker, KOL hay người nổi tiếng. Tuy nhiên, trong thực tế tố tụng, cơ quan chức năng sẽ xem xét vai trò, hành vi cụ thể, mức độ tham gia, số lần thực hiện, số người liên quan, loại và khối lượng ma túy, việc chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, tiền bạc, lời rủ rê, lôi kéo người khác.

Với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hậu quả không chỉ là trách nhiệm hình sự hoặc hành chính. Hình ảnh cá nhân có thể sụp đổ, hợp đồng quảng cáo bị hủy, tài khoản bị tẩy chay, cộng đồng người theo dõi bị tác động tiêu cực. Đặc biệt, nếu nội dung đăng tải có yếu tố khoe lối sống lệch chuẩn, ám chỉ, hướng dẫn hoặc cổ xúy sử dụng ma túy, người đăng còn có thể đối diện các chế tài khác tùy tính chất, mức độ.

Người trẻ, phụ huynh và nhãn hàng cần làm gì?

Với người trẻ, nguyên tắc đầu tiên là không thử dù chỉ một lần. Ma túy tổng hợp như ketamine, MDMA, methamphetamine không phải "đồ chơi tiệc tùng" hay cách giải tỏa stress. Việc góp tiền, rủ rê, chuẩn bị phòng, loa, đèn, dụng cụ hoặc cho người khác sử dụng cùng có thể bị xem xét là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Với phụ huynh, cần chú ý các dấu hiệu bất thường như con thường xuyên thức khuya, thay đổi nhóm bạn đột ngột, tiêu tiền không rõ lý do, né tránh giao tiếp, có biểu hiện kích động hoặc trầm lặng bất thường sau các buổi tụ tập. Khi nghi ngờ, không nên quay clip bêu riếu hay đăng mạng xã hội, mà cần tìm cách trao đổi, đưa con đi tư vấn y tế, xét nghiệm đúng quy trình hoặc báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm.

Với nhãn hàng và đơn vị quản lý KOL, cần bổ sung điều khoản đạo đức, điều khoản chấm dứt hợp đồng khi người quảng bá vướng hành vi liên quan ma túy; rà soát lịch sử nội dung, nhóm cộng đồng, phát ngôn và các rủi ro pháp lý trước khi ký hợp đồng. Một gương mặt có triệu view không đồng nghĩa với an toàn thương hiệu.

Với người dùng mạng xã hội, không chia sẻ nội dung hướng dẫn sử dụng ma túy, không thần tượng hóa lối sống "bay lắc" không lan truyền tin chưa kiểm chứng, không kỳ thị người cai nghiện hoặc người sau cai. Việc đúng cần làm là báo tin cho công an địa phương hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện tụ điểm, hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.

Các vụ TikToker vướng ma túy cho thấy mặt trái của hào quang mạng xã hội: nổi tiếng nhanh nhưng thiếu nền tảng pháp luật, thiếu kiểm soát lối sống và dễ bị cuốn vào những cuộc vui nguy hiểm. Ma túy không chỉ phá hủy sức khỏe và tương lai cá nhân, mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc. Với người có ảnh hưởng, một lựa chọn sai không chỉ làm mất sự nghiệp, mà còn có thể trở thành thông điệp độc hại với hàng trăm nghìn, hàng triệu người trẻ đang theo dõi họ mỗi ngày.