Khá quen thuộc trên TikTok với lượng lớn người theo dõi, Lê Cao Long (tức Long "chín ngón") bị phát hiện dương tính với ma túy tại nhà nghỉ Thúy Ngọc.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thúy Ngọc trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Cao Long (biệt danh Long "chín ngón", SN 1996, trú tại phường Sầm Sơn) dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Cao Long tại cơ sở cai nghiện.

Lê Cao Long là gương mặt khá quen thuộc trên TikTok với lượng lớn người theo dõi. Thời gian qua, đối tượng này thường xuyên đăng tải các video khoe khoang, phát ngôn gây sốc, chửi bới, thách thức.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác chủ động dàn dựng, quay phim, ghi hình rồi đăng tải lên mạng nhằm tạo dựng hình ảnh một "đại ca giang hồ", phô trương thanh thế và thu hút sự chú ý.

Những màn kịch được sắp đặt công phu ấy đã đánh lừa không ít người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên, khiến họ lầm tưởng đó là sự bản lĩnh, tiếng nói của "người có số má". Thực chất, đó chỉ là chiêu trò câu view rẻ tiền, lấy sự phản cảm và những giá trị lệch chuẩn làm công cụ đánh bóng tên tuổi trên không gian mạng.

Hiện Lê Cao Long đã được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa để thực hiện các biện pháp cai nghiện theo quy định. Các đối tượng liên quan đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.