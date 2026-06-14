Đối tượng bị truy nã 7 năm ra đầu thú tại Thái Nguyên

Sau thời gian lẩn trốn, một đối tượng bị truy nã về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ đã đến Công an xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên đầu thú.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông qua công tác quản lý địa bàn, rà soát đối tượng và vận động người bị truy nã ra đầu thú, Công an xã Bình Yên đã phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động thành công một đối tượng truy nã đến cơ quan Công an đầu thú.

Công an xã Bình Yên tiếp nhận đối tượng truy nã tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước đó, Công an xã Bình Yên tiếp nhận đối tượng M.D.T. (sinh năm 1992, trú tại xã Bình Yên) đến đầu thú theo quy định. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2019, M.D.T. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Sau thời gian lẩn trốn, được gia đình và lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, vận động, đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá trình tiếp nhận, M.D.T. có thái độ hợp tác, chấp hành tốt các yêu cầu của cơ quan chức năng và có sức khỏe bình thường.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, việc người bị truy nã tự nguyện ra đầu thú thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và là tình tiết được xem xét trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an xã Bình Yên khuyến khích các trường hợp đang bị truy nã chủ động ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về các đối tượng truy nã cho cơ quan Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.