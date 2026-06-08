Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ở Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Tăng Trần Kim Phượng, đối tượng truy nã nguy hiểm, phạm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn ở Campuchia.

Đối tượng Tăng Trần Kim Phượng. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị tiếp nhận Tăng Trần Kim Phượng (sinh năm 1970, thường trú phường Tân An, thành phố Cần Thơ) tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020.

Theo hồ sơ vụ án, trước kia, Phượng làm kế toán cho một công ty sửa ôtô trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Để có tiền phục vụ cho nhu cầu cao trong cuộc sống, Phượng vay nợ của nhiều người tiêu xài, khi không còn vay tiền được thì nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng thuê 2 ôtô của ông N.T.H rồi mang đi cầm cố để lấy tiền.

Sau đó, Phượng làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác và chiếm đoạt thêm số tiền 320 triệu đồng. Phượng còn lừa đảo bằng hình thức bán cùng một căn nhà cho hai người để chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng . Sau đó, Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020.

Ngày 12/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố như Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Tây Ninh.

Ngày 4/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ Tăng Trần Kim Phượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một tiệm spa ở tỉnh Kandal, Campuchia.

Lực lượng chức năng đã bàn giao Phượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.