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Pháp luật

Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm công dân bị Campuchia trục xuất

  • Thứ bảy, 6/6/2026 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao qua cửa khẩu Bu Prăng, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện một đối tượng đang bị truy nã.

Lục Văn Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng bắt giữ đối tượng truy nã trong nhóm công dân Việt Nam được phía Campuchia bàn giao về nước.

Trước đó, tại Cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trao trả.

Qua làm việc ban đầu, các công dân khai nhận sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến và bị cơ quan chức năng nước bạn xử lý do cư trú, lao động trái phép trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Trong quá trình xác minh nhân thân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lục Văn Dương (SN 2001, quê tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng đang bị truy nã, đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8/2025.

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Công an Lâm Đồng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao. Ảnh: Tiền Phong.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số 18 công dân được phía Campuchia bàn giao, 11 người thường trú tại Thanh Hóa, 3 người tại Phú Thọ, 2 người tại Bắc Ninh, 1 người tại Quảng Ninh và 1 người tại Lào Cai.

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https://tienphong.vn/phat-hien-doi-tuong-truy-na-trong-nhom-cong-dan-bi-campuchia-truc-xuat-post1849141.tpo

Theo Thái Lâm/Tiền Phong

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