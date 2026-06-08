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Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã về tội đe dọa giết người

  • Thứ hai, 8/6/2026 00:00 (GMT+7)
  • 2 phút trước

Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã về tội đe dọa giết người cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 8h30 ngày 28/5, trong quá trình tuần tra trên phố Phú Thượng, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, xác định danh tính đối tượng là Nguyễn Quốc Vinh (SN 1979; thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

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Đối tượng Vinh.

Qua nhận dạng và đối chiếu các thông tin, Công an phường Phú Thượng xác định Vinh đang bị Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội "Đe dọa giết người".

Ngay sau đó, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng đã đưa người này về trụ sở, lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.

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Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://anninhthudo.vn/bat-doi-tuong-truy-na-ve-toi-de-doa-giet-nguoi-post655632.antd

A.N/An ninh thủ đô

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