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Pháp luật

Truy nã đối tượng trốn thi hành án, bắt giữ người trái pháp luật

  • Thứ ba, 9/6/2026 06:25 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Cơ quan thi hành án hình sự Công an Hà Nội ra quyết định truy nã Đỗ Thị Phương (SN 1971; quê quán: xã Thống Nhất, Quảng Ninh) về tội "Đưa hối lộ", "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Phương bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm 8 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ", "Bắt giữ người trái pháp luật" liên quan đến vụ án của trùm giang hồ Phương "Ninh Hột". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án.

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Đối tượng truy nã Đỗ Thị Phương.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Thị Phương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

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https://anninhthudo.vn/truy-na-doi-tuong-tron-thi-hanh-an-ve-toi-dua-hoi-lo-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-post655729.antd

Linh Nhi/An ninh thủ đô

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