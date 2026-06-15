Phó chủ tịch UBND xã đầu thú vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ

Thời điểm ra cơ quan chức năng đầu thú liên quan đến hành vi nhận hối lộ, ông Lữ Văn Đương đang là Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An).

Ngày 14/6, tin từ xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) cho hay địa phương đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về việc ông Lữ Văn Đương (52 tuổi, trú tại bản Chà Coong, xã Sơn Lâm) đầu thú liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Thời điểm ra cơ quan điều tra đầu thú, ông Đương đang là Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Ông Lữ Văn Đương khi đang giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Lãnh đạo xã Sơn Lâm cũng cho biết địa phương đã nhận được thông báo về quyết định khởi tố bị can đối với ông Đương của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sau khi có quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Lữ Văn Đương, Đảng ủy xã Sơn Lâm đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Được biết, ông Đương có nhiều năm công tác tại xã Thanh Sơn cũ. Giai đoạn 2017-2023, ông Đương là Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn; sau đó tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm. Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, ông Đương được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Hiện UBND xã đã thực hiện các thủ tục theo quy định đối với ông Lữ Văn Đương.