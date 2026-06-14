Tạm giữ kẻ trốn kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê cán bộ CSGT gần 300 mét

Cơ quan công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ hình sự Lê Duy Lâm kẻ tông xe vào tổ công tác CSGT để trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê một cán bộ gần 300 mét.

Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) quyết định tạm giữ hình sự với Lê Duy Lâm (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Trước đó, thực hiện hoạch của Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), tối 12/6, tổ công tác số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn (tổ trưởng); Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông do đơn vị phụ trách.

Cán bộ Công an phường Hạc Thành cùng đại diện viện kiểm sát đang thực hiện điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Lê Duy Lâm. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Khoảng 22h20 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), tổ công tác phát hiện ô tô BKS 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối quyết liệt.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình này, mặc dù đang ở trong tình huống đặc biệt nguy hiểm, Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, liên tục yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để bảo đảm an toàn cho tổ công tác, những người tham gia giao thông trên tuyến đường và chính người vi phạm.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển, kéo lê Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn khoảng 300 mét mới chịu dừng lại.

Hậu quả, Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị cơ sở y tế.

Danh tính người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 sau đó được xác định là Lê Duy Lâm. Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/L khí thở.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.