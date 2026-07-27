Tạm giữ lái xe tải 'thông chốt' Cảnh sát giao thông ở Phú Thọ

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự an toàn của lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ", tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Bảo (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đó, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo BKS: 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ moóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng xe nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai, đọc lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Bảo.

Trong quá trình truy đuổi, mặc dù lực lượng CSGT đã liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và triển khai các tổ công tác trên tuyến phối hợp đón dừng, đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao qua các chốt kiểm soát trên địa bàn, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) triển khai các biện pháp truy đuổi, đón dừng phương tiện. Sau khoảng 130 km, lực lượng Công an đã kiểm soát được phương tiện tại khu vực IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Quá trình truy đuổi, Cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe, nhưng đối tượng Bùi Văn Bảo không chấp hành hiệu lệnh.

Cơ quan Công an xác định người điều khiển phương tiện là Bùi Văn Bảo. Đối tượng này không có giấy phép lái xe, nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo, xe có cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng Bùi Văn Bảo.