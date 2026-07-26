Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 40 đối tượng

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh lực lượng Công an, gọi điện yêu cầu người dân cập nhật ứng dụng VNeID, từ đó chiếm quyền sử dụng điện thoại, xâm nhập tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng lừa đảo bị bắt được di lý về nước qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Ảnh: TTXVN phát.

Chiều 26/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức báo cáo kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án 0726L với nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và biểu dương tới các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lai Châu, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng phối hợp, đã dũng cảm, mưu trí, quyết liệt đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho nhân dân; tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị lừa đảo…

Quang cảnh buổi lễ báo cáo về chiến công phá án bắt giữ 40 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng của Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lai Châu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, từ ngày 17 đến 25/7/2026, Công an tỉnh đã xác lập và đấu tranh Chuyên án trinh sát 0726L.

Chuyên án được triển khai trên cơ sở mở rộng điều tra các vụ án trước đây, qua đó phát hiện nhóm đối tượng từng hoạt động tại Campuchia đã di chuyển sang tỉnh Bokeo (Lào) để tiếp tục phạm tội. Nhóm gồm 40 đối tượng người Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của 4 đối tượng người Trung Quốc.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh lực lượng Công an, gọi điện yêu cầu người dân cập nhật ứng dụng VNeID, từ đó chiếm quyền sử dụng điện thoại, xâm nhập tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Để đấu tranh với đường dây này, ngày 17/7/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập Chuyên án trinh sát 0726L; đồng thời thành lập Ban Chuyên án và cử 4 tổ công tác xuất cảnh sang Lào bằng cả đường bộ và đường hàng không để phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 19/7/2026, Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Bokeo tiến hành bắt giữ toàn bộ 40 đối tượng tại xã Tompheung, tỉnh Bokeo.

Các đối tượng lừa đảo bị bắt chờ các lực lượng chức năng làm thủ tục để di lý về nước qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Ảnh: TTXVN phát.

Lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Qua phân loại, trong số 40 đối tượng bị bắt cư trú tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 13 đối tượng là người Lai Châu. Bước đầu xác định có 3 đối tượng có tiền án, 25 đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy, trong đó 16 trường hợp dương tính với ma túy sau khi bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt sơ bộ trên 5 tỷ đồng .

Ngay sau khi kết thúc chuyên án, Công an tỉnh Bokeo đã bàn giao toàn bộ 40 đối tượng cùng vật chứng cho Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến 22 giờ ngày 25/7/2026, với sự hỗ trợ của Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bokeo, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận, đưa toàn bộ 40 đối tượng nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) và di lý an toàn về Lai Châu.

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.