Triệt phá 'công xưởng' chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại nhiều địa phương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook, YouTube, TikTok đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán, hướng dẫn chế tạo linh kiện vũ khí nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 22/5, Ban Chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 tổ công tác đồng loạt triển khai tại TP.HCM, An Giang và Vĩnh Long.

Võ Thành Tài (áo trắng) tại thời điểm bị bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, quê An Giang, tạm trú tại phường Hòa Lợi, TP.HCM); Võ Thành Tài (SN 1994, trú xã Bàu Lâm, TP.HCM); Trần Văn Tý (SN 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP.HCM); Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang); Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985), cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Công an Hà Tĩnh, điểm đột phá của chuyên án là việc phát hiện một cơ sở chế tạo vũ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH cơ khí CNC MASTER TECH. Phía sau xưởng cơ khí dân dụng là một "công xưởng" sản xuất súng và linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 8 khẩu súng PCP hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, khoảng 38.500 viên đạn chì, hơn 10.000 linh kiện chế tạo súng cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (áo đen) làm việc với công an. Ảnh: CAHT.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho cả đối tượng ở nước ngoài.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng trên về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".