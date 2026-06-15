Truy tố đối tượng chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng của ngân hàng

Đức liên hệ với các showroom bán ôtô, đồng thời liên hệ tổng đài Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga để được tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục vay vốn.

Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Anh Đức (SN 1998, trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Đức làm nghề môi giới mua bán ôtô cũ. Vì gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (có trụ sở tại phố Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội) thông qua hình thức mua ôtô trả góp.

Lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, Đức đã chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng .

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, Đức đưa ra thông tin gian dối về việc, anh ta làm dịch vụ cho thuê xe tự lái và cần mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhờ người khác đứng tên vay mua ôtô trả góp. Đức cam kết tự thực hiện mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn, chịu trách nhiệm trả nợ ngân hàng và trả tiền công cho những người đứng tên khoản vay.

Để thực hiện thủ tục vay tiền ngân hàng mua ôtô trả góp, Đức liên hệ với các showroom bán ôtô, đồng thời liên hệ tổng đài Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga và được nhân viên ngân hàng, tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục vay vốn.

Sau khi được tư vấn, biết hồ sơ vay vốn phải có hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập hằng tháng của người đứng tên khoản vay, Đức lên mạng xã hội tìm kiếm và liên hệ với tài khoản mang tên "Tuệ Tĩnh Tâm" để thuê làm giả các giấy tờ này. Sau đó, Đức cung cấp các tài liệu giả cho ngân hàng nhằm được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng các tài liệu do Đức cung cấp là thật, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đã giải ngân tiền cho các showroom nơi Đức nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua xe và hợp đồng vay vốn. Khi đã hoàn tất thủ tục, Đức yêu cầu những người đứng tên đến nhận xe rồi bàn giao lại cho mình.

Thông qua mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, Đức quen biết Nguyễn Văn Linh (SN 1987, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) cùng làm nghề kinh doanh, môi giới mua bán ô tô.

Đức tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với anh Linh về việc, Đức đang kinh doanh xe trả góp, có nhiều xe nhờ người khác đứng tên hộ khoản vay tại ngân hàng. Do cần tiền, Đức muốn bán lại các xe này với giá thấp hơn thị trường và cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm thanh toán, tất toán khoản vay với ngân hàng. Đức cũng hứa sẽ bàn giao giấy đăng ký xe bản gốc sau khi ngân hàng giải chấp.

Tin tưởng Đức nên anh Linh đồng ý mua xe. Sau khi nhận tiền, Đức bàn giao cho anh Linh các giấy tờ gồm giấy chứng nhận kiểm định xe (bản gốc) và giấy đi đường của ngân hàng (bản gốc). Đức thỏa thuận sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe và cấp biển số sẽ bàn giao giấy đăng ký xe bản sao chứng thực cùng biển số xe.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ anh Linh, Đức không thực hiện việc trả nợ ngân hàng để tất toán khoản vay và lấy giấy đăng ký xe bản gốc như cam kết, mà sử dụng số tiền này để trả nợ bên ngoài và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2024, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng . Quá trình điều tra, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga yêu cầu Đức hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.