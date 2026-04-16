Hà Nội có thêm 7 dự án nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi

Hà Nội công bố 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy nguồn cung và hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở.

7 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội được vay vốn ưu đãi. Ảnh: Thạch Thảo.

UBND TP Hà Nội vừa công bố danh mục 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu trên địa bàn thuộc Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng .

Danh mục gồm 5 dự án nhà ở xã hội, trong đó có các dự án Tam Hưng (xã Tam Hưng), Bình Đà, Bích Hòa, Tây Vành đai 4 và dự án Bình Minh (đều thuộc xã Bình Minh). Ngoài ra, thành phố đưa vào danh sách 2 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, gồm công trình tại khu X1 (phường Phú Thượng) và một dự án tại xã Bình Minh.

Việc công bố danh mục này diễn ra sau khi Bộ Xây dựng ban hành công văn hướng dẫn về đối tượng, điều kiện và tiêu chí vay vốn ưu đãi đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà lưu trú công nhân cũng như các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo hướng dẫn, để tiếp cận nguồn vốn từ chương trình, bên vay không chỉ phải đáp ứng các quy định chung của pháp luật về tín dụng mà còn phải thỏa mãn các tiêu chí riêng của gói 120.000 tỷ đồng .

Cụ thể, với người mua nhà, điều kiện quan trọng là phải có hợp đồng mua bán hợp pháp đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang hoặc nhà tái định cư, ký kết với chủ đầu tư theo đúng quy định.

Đối với chủ đầu tư, dự án phải hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, như được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo quy định hiện hành.

Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng được triển khai theo Nghị quyết 33 của Chính phủ, nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ khó khăn về vốn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.