Nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

  • Thứ tư, 8/4/2026 16:38 (GMT+7)
Chính phủ chính thức quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ 7/4/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136 ngày 7/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội tăng 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Báo Ninh Bình.

Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (33) người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026.

Hai trường hợp được mua nhà xã hội mà không phải bốc thăm

Người bị thu hồi đất khi cải tạo đô thị, nếu không mua hoặc không đủ điều kiện tái định cư, có khó khăn về nhà ở, sẽ được mua nhà xã hội mà không phải bốc thăm.

16:51 2/4/2026

Bộ Xây dựng đề xuất không chuyển nhượng tự do nhà ở xã hội sau 5 năm

Bộ Xây dựng đang đề xuất thay đổi quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội (NƠXH) theo hướng không cho phép giao dịch tự do sau thời hạn 5 năm như hiện nay. 

06:33 21/3/2026

Đề xuất người mua nhà ở xã hội được vay lãi suất thấp

Các chuyên gia đề xuất xây dựng cơ chế lãi suất ưu đãi ổn định, dài hạn hơn để người thu nhập thấp tăng khả năng tiếp cận nhà ở.

05:00 13/3/2026

Lê Thịnh/VTC News

