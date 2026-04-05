Định hình Đông Nam Bộ thành trung tâm kinh tế hàng đầu Đông Nam Á

Thủ tướng đã quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 vùng, trong đó định hình lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh từng khu vực.

Quy hoạch đặt mục tiêu Đông Nam Bộ đến năm 2030 trở thành vùng văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 4/4, Thủ tướng đã ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung du và miền núi phía Bắc: Phát triển xanh, bền vững và toàn diện

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Mục tiêu đến năm 2030, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và kết nối quốc tế hiệu quả, khẳng định vị thế của vùng là trung tâm kết nối các nước Đông Nam Á với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu; đồng thời là một trung tâm sản xuất nông nghiệp, du lịch, công nghiệp quan trọng của cả nước.

Các địa phương trong vùng đạt mục tiêu tăng trưởng cao, một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng, giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc với các vùng khác; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường liên kết vùng và chuyển đổi số; phát triển các ngành kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với lợi thế và đặc thù của vùng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn bao gồm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, dịch vụ du lịch, nông, lâm nghiệp, khoa học công nghệ; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Quyết định nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng, xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, bảo đảm hiệu quả quản trị và điều phối, liên kết phát triển vùng, tập trung vào một số lĩnh vực như quy hoạch, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, xử lý các vấn đề môi trường nội vùng và liên vùng, phát triển các cụm liên kết ngành, cũng như thực hiện thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới, đặc thù nhằm thúc đẩy sự phát triển của vùng.

Đồng bằng sông Hồng: Đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng hướng tới phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế hợp lý, đậm bản sắc văn hóa; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, thân thiện môi trường; hạ tầng đồng bộ, đô thị thông minh, đời sống người dân nâng cao, tiệm cận mức thu nhập cao. Hà Nội phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giữ vai trò trung tâm, động lực của vùng và cả nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế, gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng; phát triển không gian kinh tế vùng theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ôtô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ bao gồm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới đô thị quốc gia; kinh tế đô thị trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng vùng; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Quyết định cũng nhấn mạnh việc tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng làm nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững và hình thành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng; tập trung hoàn thiện thể chế điều phối và cơ chế liên kết phát triển vùng nhằm bảo đảm phát triển thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; đồng thời tăng cường năng lực hội nhập và kết nối quốc tế, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, làm nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bắc Trung Bộ: Phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển

Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành: TP Huế, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ hướng tới phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; thu nhập bình quân đạt mức trung bình cao; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng tốt với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đồng thời hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn, đô thị ven biển đạt chuẩn; bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái; nâng cao đời sống người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ đặt ra là đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế của vùng gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và gắn với không gian phát triển mới; xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước, trở thành vùng động lực quốc gia.

Đồng thời, phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên kết nội vùng, liên vùng để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương liền kề trong vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên: Phát huy mạnh mẽ liên kết biển - cao nguyên - biên giới

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành: TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, vùng này hướng tới phát triển nhanh, bền vững, phát huy liên kết biển - cao nguyên - biên giới; cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước hiện đại; trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch biển, đảo, sinh thái và văn hóa.

Đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, hiện đại; một số địa phương vươn lên nhóm dẫn đầu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy vai trò kinh tế tư nhân; cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là trục Đông - Tây; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ; kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và hệ sinh thái.

Đông Nam Bộ: Công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao

Đông Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của các tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đặt mục tiêu đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao; là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao; trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Đi đầu trong xác lập mô hình tăng trưởng mới, chuyển đổi số, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển nhanh hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu tăng trưởng đột phá và liên kết phát triển. Phát huy tốt vai trò đầu mối của quốc gia về giao thương, hội nhập khu vực và thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

TP.HCM là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học đến sinh sống và làm việc, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước; trung tâm tài chính quốc tế, nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch vùng Đông Nam Bộ bao gồm xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại kinh tế vùng, tạo đột phá nâng cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ đặt ra là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng bảo vệ môi trường; tập trung phát triển vùng động lực phía Nam (vùng động lực quốc gia) trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, Quyết định nhấn mạnh việc hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, trong đó ưu tiên hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu và các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM; tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng, phát triển vùng theo hướng đa trung tâm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Đồng bằng sông Cửu Long: Trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động, hiệu quả cao của quốc gia và quốc tế; phát triển hạ tầng đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với kinh tế biển, du lịch và các đô thị động lực.

Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn tài nguyên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế điều phối vùng; phát triển hạ tầng theo các hành lang Bắc - Nam, tăng kết nối với TP.HCM và Đông Nam Bộ; xây dựng các trung tâm và hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp; thu hút đầu tư vào khu vực có lợi thế; ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành trọng điểm.