Nhiều nhà hàng chuyên phở Việt xuất hiện tại Phnom Penh. Thực khách địa phương để lại đánh giá tích cực, trong khi một số người Campuchia còn tham gia kinh doanh.

Phở bán tại một nhà hàng ở Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: ĐVCC.

Một bát phở nóng với nước dùng thơm mùi quế, hồi, bánh phở mềm và thịt bò thái mỏng đang trở thành lựa chọn quen thuộc tại một số nhà hàng ở Phnom Penh (Campuchia). Không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt, nhiều địa chỉ phở tại Thủ đô của Campuchia còn thu hút thực khách địa phương và khách quốc tế.

Sức hút của món ăn này cũng được thể hiện tại các hoạt động quảng bá gần đây. Ngày 21/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình "Ngày Phở" tại Phnom Penh. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cùng đại diện các cơ quan, ngoại giao đoàn và cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tối cùng ngày và ngày 22/11, gian hàng phở tại phố đi bộ Chaktomuk tiếp tục thu hút đông đảo người dân Campuchia và du khách nước ngoài đến trải nghiệm. Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Thủ đô nước bạn cũng hưởng ứng chương trình bằng các hoạt động quảng bá, ưu đãi.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phoeurng Sackona cho biết ngày càng nhiều người dân Campuchia biết đến phở Việt Nam. Theo bà, những hoạt động giao lưu ẩm thực như vậy giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau.

Không gian Bassac Pho, nhà hàng bán phở Việt Nam tại Phnom Penh (Camphuchia). Ảnh: ĐVCC.

Phở Việt hiện diện tại nhiều khu vực ở Phnom Penh, với các nhà hàng chuyên món này hoặc đưa phở vào thực đơn chính. Trên các nền tảng đánh giá và tìm kiếm địa điểm ăn uống, có thể tìm thấy những cái tên như Bassac Pho, Pho Hoa Sen, Pho Sorya, Pho Town, Pho Sa Kin hay The Nam Vietnamese Restaurant.

Trong số đó, Bassac Pho là một địa chỉ được chú ý. Theo dữ liệu được Wanderlog tổng hợp từ Google, nhà hàng này đạt 4,3/5 sao với 302 lượt đánh giá. Một thực khách nhận xét phở tại đây có hương vị tốt, không gian sạch sẽ và mức giá tương xứng chất lượng. Một người khác cho biết quán có nhiều khách ra vào, đặc biệt vào buổi chiều khiến thời gian chờ món lâu hơn.

Phở được phục vụ kèm quẩy, giá đỗ, rau thơm tại Bassac Pho. Ảnh: ĐVCC.

The Nam Vietnamese Restaurant cũng là một địa chỉ có lượng đánh giá đáng quan tâm. Nhà hàng đạt 4,7/5 sao với 42 lượt đánh giá trên Wanderlog. Một thực khách gọi phở tại đây là món ngon nhất mình từng thử, trong khi một số người khác dành lời khen cho chất lượng món ăn, mức giá và cách phục vụ.

Ngoài các địa chỉ trên, danh sách nhà hàng trên Foodpanda (nền tảng đặt và giao đồ ăn) tại Campuchia cũng ghi nhận nhiều cửa hàng có tên gắn với phở. Sự hiện diện trên nền tảng giao đồ ăn cho thấy món ăn này không chỉ được phục vụ tại nhà hàng mà còn tiếp cận khách hàng thông qua hình thức đặt món trực tuyến.

Sức lan tỏa của phở Việt không chỉ thể hiện qua số lượng nhà hàng hay lượt đánh giá. Một số người Campuchia còn chủ động học cách chế biến món ăn này và tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Tháng 12/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giới thiệu câu chuyện Kim Chey Peng, một thanh niên tại Phnom Penh lựa chọn phở Việt làm hướng khởi nghiệp. Thay vì theo định hướng học ngành kỹ sư của gia đình, Peng thuyết phục mẹ ủng hộ kế hoạch mở quán phở.

Để chuẩn bị, anh sang TP.HCM học nấu phở tại một trung tâm dạy nghề. Tại đây, Peng được hướng dẫn từ khâu chọn xương, hầm nước dùng trong nhiều giờ đến cách phối hợp các loại gia vị. Anh còn được đưa đến tham quan những quán phở để tìm hiểu cách chế biến và vận hành kinh doanh.

Với Peng, phở không chỉ là một món ăn mà còn là cơ hội đưa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người dân Campuchia.

Kim Chey Peng (bên trái) học nấu phở Việt tại một trung tâm dạy nghề ở TP.HCM. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bên cạnh những người trực tiếp học nghề và mở quán phở, một số nhà hàng phục vụ món Việt tại Phnom Penh cũng do người Campuchia làm chủ và vận hành, điển hình như Magnolia Vietnamese Restaurant.

Theo thông tin trên TripAdvisor, nhà hàng thuộc sở hữu của một người Campuchia địa phương sinh sống tại Phnom Penh, phục vụ nhiều món Việt, trong đó có phở vào bữa sáng từ 6h.

Không chỉ có thực khách nước ngoài, Magnolia còn thu hút nhóm khách Khmer có điều kiện kinh tế khá giả. Cẩm nang du lịch Travelfish từng giới thiệu đây là một trong những địa chỉ ẩm thực Việt đáng chú ý tại Phnom Penh. Việc một nhà hàng do người bản địa sở hữu đưa phở vào thực đơn, đồng thời phục vụ cả khách Khmer, cho thấy món ăn này đã có chỗ đứng nhất định trong hoạt động kinh doanh ẩm thực tại Campuchia.