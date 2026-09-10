Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mở quán phở

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mở rộng hoạt động kinh doanh F&B với một quán phở mới tại trung tâm TP.HCM, bán giá thấp nhất 99.000 đồng/tô.

Ngày 9/9, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (được biết đến với biệt danh Cường Đô La) giới thiệu quán phở sườn bò mới mở tại TP.HCM. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, ông không chỉ xuất hiện với vai trò chủ quán mà còn trực tiếp đứng trong khu vực bếp.

Ông Cường đội mũ đầu bếp màu cam, đeo găng tay và tạp dề của quán. Trong một số tấm ảnh, ông tự tay chan nước dùng, chuẩn bị món. Hình ảnh này có sự khác biệt với diện mạo thường thấy của "Cường Đô La" bên xe sang hay trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến bất động sản.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đứng bếp tại quán phở của mình. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong.

Quán nằm trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Thành, TP.HCM). Phở tại đây được giới thiệu sử dụng công thức gia truyền của Chef Ngân, người đã đứng bếp từ năm 1986.

Quán tập trung ở phân khúc giá cao. Theo thực đơn được chia sẻ, mức thấp nhất là 99.000 đồng/tô. Món cao nhất với tên gọi "phở super sườn bò" có giá 249.000 đồng/tô, được ghi ở tấm bảng thực đơn đặt tại quán.

Ngoài phở, quán còn có một số đồ uống như cà phê, nước dừa và trà đá...

Trước khi mở quán phở, Nguyễn Quốc Cường và vợ từng tham gia kinh doanh F&B với chuỗi C.TAO - Chinese Restaurant từ năm 2018. Doanh nhân này sau đó còn gắn với thương hiệu PRIME Steak Boutique & Chill.

Tuy nhiên, phở là một câu chuyện khác. Đây là món ăn phổ biến, có độ nhận diện cao nhưng thị trường cũng có nhiều thương hiệu lâu năm, từ những hàng phở gia truyền đến các chuỗi đang mở rộng. Việc đặt một tô phở ở mức 99.000-249.000 đồng đồng nghĩa quán phải thuyết phục thực khách không chỉ bằng cái tên của người đứng sau, mà còn bằng chất lượng món ăn và trải nghiệm tại cửa hàng.

Không gian quán cà phê hoài cổ đóng cửa từ ngày 25/3 của nữ MC, diễn viên Cát Tường. Ảnh: ĐVCC.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chuyên gia lĩnh vực F&B với gần 20 năm kinh nghiệm, cho rằng sức hút của người nổi tiếng nằm ở niềm tin của khán giả, giúp khách hàng có động lực đi thử nhanh hơn các hình thức quảng bá thông thường. Tuy nhiên, lượng khách ban đầu chưa đồng nghĩa với khả năng duy trì doanh thu.

Theo ông Tùng, sau hiệu ứng truyền thông, chất lượng món ăn, giá bán và trải nghiệm ổn định mới quyết định khách có quay lại hay không. Với những mô hình định vị giá cao, bài toán càng rõ hơn khi khách hàng ngày càng cân nhắc giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra.