Khách ngoại chỉ nơi có tô phở 'ngon khó cưỡng' ở TP.HCM

Giữa nhiều địa chỉ phở nổi tiếng ở TP.HCM, Ben Groundwater gợi ý du khách nên thử phở Phú Vương với nước dùng thơm, vị ngọt thanh, bánh phở mềm và thịt bò tái vừa tới.

Bát phở Phú Vương ăn kèm rau thơm, chanh, ớt và tương ớt quán tự làm. Ảnh: Ben Groundwater.

Khi được yêu cầu chọn một địa điểm ăn uống nổi bật tại TP.HCM, Ben Groundwater, cây bút du lịch của The Sydney Morning Herald, cho rằng tìm một quán phở ngon là điều nhiều du khách mong muốn khi đến thành phố này. Phở phổ biến trên khắp Việt Nam, nhưng cách chế biến và chất lượng món ăn có sự khác biệt giữa các vùng miền, cũng như giữa từng hàng quán.

Sau khi tham khảo các blog và tìm kiếm trên Google, du khách có thể bắt gặp những địa chỉ nổi tiếng khắp TP.HCM. Ben đánh giá đây đều là những lựa chọn tốt, tuy nhiên sau khi trải nghiệm các quán này, ông vẫn yêu thích thương hiệu phở Phú Vương hơn cả.

Ben cho biết phở Phú Vương không có không gian cầu kỳ, chỉ gồm bàn inox, ghế nhựa và vài nồi nước dùng sôi sùng sục. Thịt được bày phía trước, cạnh những chiếc xe máy đỗ bên ngoài. Vị khách lý giải sức hấp dẫn của quán nằm ở hương vị món ăn đến mức "ngon khó cưỡng".

Thực khách thưởng thức phở Phú Vương trên đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM. Ảnh: Đào Phương.

Ông khuyên thực khách đến vào sáng sớm, khi thành phố bắt đầu thức giấc, chọn chỗ ngồi và gọi một tô phở. Nước dùng thơm, vị cân bằng, ngọt nhẹ cùng những loại gia vị đặc trưng. Bánh phở tươi, mềm, trơn; thịt bò tái vừa tới, ăn kèm ngò gai và húng quế xanh tươi.

Ben không khẳng định đây là quán phở ngon nhất TP.HCM, nhưng cho rằng hương vị tại đây gần với tô phở lý tưởng mà thực khách tìm kiếm. Phở có nhiều lựa chọn, từ phở bò, lòng bò đến các phần thịt như đuôi bò và nạm.

Thực khách cũng có thể gọi các món ăn kèm không bánh phở. Mỗi món có 3 kích cỡ gồm thường, lớn và đặc biệt. Với du khách lần đầu đến quán, Ben gợi ý phở tái truyền thống, gồm bánh phở và những lát thịt bò tái thái mỏng.

Thương hiệu sử dụng sợi phở nhỏ, chỉ nhỉnh hơn sợi hủ tiếu một chút. Ảnh: T.H.

Theo thông tin từ thương hiệu, phở Phú Vương có nguồn gốc từ Hà Nội nhưng được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Sài Gòn. Quán đã hoạt động hơn 40 năm, tạo dấu ấn với thực khách nhờ sự kết hợp giữa hương vị truyền thống miền Bắc và cách nêm nếm phù hợp với người miền Nam.

Chủ quán là ông Cử, sinh ra tại Sài Gòn, có quê gốc Nam Định. Xuất thân từ gia đình miền Bắc, ông muốn giữ hương vị cốt lõi của phở quê nhà, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị địa phương. Nước dùng mang phong vị miền Bắc nhưng có sự giao thoa với miền Nam qua hương gừng, hồi, quế và vị ngọt nhẹ của đường.

Sự kết hợp này cũng được thể hiện trên biển hiệu của quán với câu giới thiệu: "Phở là nguồn gốc Hà Nội/Nấu theo hương vị Sài Gòn/Trung hòa lại là phở Phú Vương".

Một nét riêng khác của quán là sợi phở nhỏ, chỉ nhỉnh hơn sợi hủ tiếu một chút. Sợi phở có độ dai, không tạo cảm giác ngấy như loại bánh phở bản lớn. Nước dùng ngọt thanh, không quá nặng mùi bò; thịt nạm có miếng dày, mềm và giữ được độ ẩm, trong khi thịt tái mềm, không dai. Bò viên cũng được nhiều khách quen đánh giá cao nhờ độ dai giòn, không có cảm giác pha nhiều bột.

Chủ quán, nhân viên phở Phú Vương chuẩn bị đồ cho thực khách. Ảnh: T.H.

Quán còn tự làm tương đen và tương đỏ theo công thức riêng. Khi ăn cùng phở, 2 loại tương tạo thêm hương vị, phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách miền Nam.

Rau ăn kèm gồm giá để nhúng, các loại rau thơm, chanh và ớt. Trong đó rau quế hương với màu xanh tươi, một loại rau đặc trưng của Nam Bộ được nhiều người yêu thích.

Ngoài các tô phở thông thường, quán dành một khu vực riêng cho những món ăn không kèm bánh phở, gồm bò viên, đuôi bò, tủy, nước tuyết, nước tiết hột gà và hột gà. Đây là hình thức ăn từng phổ biến tại Sài Gòn.

Phở Phú Vương có 3 chi nhánh trên các đường Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thái Bình và Sư Vạn Hạnh. Giá phở dao động 70.000-120.000 đồng một bát tùy loại.