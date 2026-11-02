2 món phở lọt top 'ngon nhất châu Á'

Phở bò và phở bò tái chín lần lượt xuất hiện trong danh sách 100 món súp ngon nhất châu Á. Dẫn đầu danh sách là Beyran çorbası của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phở bò được phục vụ tại quán phở Phở Cồ truyền thống, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Cẩm nang ẩm thực thế giới TasteAtlas công bố danh sách 100 món súp ngon nhất châu Á, trong đó phở Việt chiếm hai vị trí trong top 20. Phở bò xếp thứ 11 với 4,4/5 điểm, còn phở bò tái chín đứng thứ 18, đạt 4,3/5 điểm.

Giới thiệu về phở bò, TasteAtlas nhận thấy sự đa dạng của các phần thịt được sử dụng. Nước dùng được ninh bằng xương bò, kết hợp bắp, đuôi và cổ bò. Thịt ăn kèm có thể gồm gầu thái mỏng, nạm, thịt tái, sách bò, gân hoặc bò viên.

Hương thơm đặc trưng của món ăn được tạo nên bởi những gia vị khô như quế, hồi, đinh hương, thảo quả và hạt ngò. Phở được phục vụ nóng, thêm rau mùi, hành tây thái lát và hành lá. Tùy cách thưởng thức, thực khách có thể dùng kèm giá đỗ, chanh, ớt, tương đen hoặc tương ớt.

Ở vị trí thứ 18, phở bò tái chín được cẩm nang mô tả là một phiên bản phở bò miền Bắc, kết hợp thịt bò chín và thịt tái. Các lát thịt được xếp vào bát cùng bánh phở trước khi chan nước dùng nóng, giúp phần thịt tái chín thêm khi phục vụ.

Beyran çorbası của Thổ Nhĩ Kỳ được bình chọn là món súp ngon nhất châu Á. Ảnh: TasteAtlas.

Đứng đầu danh sách là Beyran çorbası, món súp truyền thống có nguồn gốc tại Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, thường được dùng vào bữa sáng. Món ăn gồm mỡ cừu, cơm và thịt cừu xé, nấu cùng tỏi, sốt ớt và nước dùng cừu.

Cẩm nang nhấn mạnh vị cay nổi bật của Beyran çorbası, nhận xét đây là lựa chọn khá khác biệt để bắt đầu ngày mới. Món súp thường được phục vụ cùng chanh và bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng xếp hạng của TasteAtlas được xây dựng dựa trên đánh giá của người dùng, với các cơ chế nhằm nhận diện tài khoản thực. Hệ thống cũng tăng trọng số cho đánh giá của những người được xác định là am hiểu về ẩm thực. Tính đến ngày 15/10, danh sách 100 món súp ngon nhất châu Á ghi nhận 20.473 lượt đánh giá, trong đó 12.603 lượt được công nhận hợp lệ. Nền tảng hướng đến mục tiêu quảng bá những món ăn địa phương đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và gợi sự tò mò về những món ăn mà người đọc chưa từng thử.