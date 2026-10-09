Tranh luận 'nơi khai sinh' cơm gà Hải Nam

Cuộc tranh luận về nguồn gốc cơm gà Hải Nam giữa Malaysia và Singapore kéo dài nhiều thập kỷ, trong khi món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc đã phát triển thành những phiên bản riêng.

Cơm gà Hải Nam được phục vụ cùng với súp đậm đà và nước sốt cay. Ảnh: Yafie Agha/Pexels.

Cơm gà Hải Nam với thịt gà luộc mềm, cơm nấu bằng nước dùng gà và mùi thơm đặc trưng là một trong những món ăn phổ biến ở châu Á. Món thường được dùng cùng các loại nước chấm từ ớt, gừng và xì dầu, để thực khách tự điều chỉnh hương vị.

Món ăn có nguồn gốc từ Hải Nam, tỉnh đảo phía Nam Trung Quốc. Phiên bản truyền thống sử dụng gà Văn Xương, giống gà thả vườn có kích thước nhỏ, được nuôi bằng chế độ ăn gồm hạt cây đa, cơm dừa và cám đậu phộng. Thịt gà có thớ chắc, vị ngọt và hương thơm đặc trưng.

Tiền thân của cơm gà Hải Nam vốn là bữa ăn đạm bạc của những người lao động nghèo. Họ thường mang theo cơm và gà trong những chiếc giỏ tre để ăn dọc đường. Món ăn này được cho là theo chân dòng người di cư từ Hải Nam lan tỏa khắp Đông Nam Á vào thế kỷ XIX, theo SCMP.

Tại mỗi điểm dừng chân, cộng đồng địa phương điều chỉnh công thức và thay đổi nguyên liệu, tạo nên những biến thể mang đặc trưng từng vùng miền. Cả Malaysia và Singapore đều tự nhận là nơi khai sinh ra phiên bản cơm gà Hải Nam hiện đại, kiểu gà luộc theo kỹ thuật Quảng Đông, ăn cùng cơm nấu bằng nước dùng đậm đà và các loại nước chấm đặc trưng.

Cơm gà Hải Nam tại một nhà hàng Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Warton Li/SCMP.

Singapore

Phiên bản Singapore có lẽ là hình ảnh quen thuộc nhất khi nhắc đến cơm gà Hải Nam. Cách chế biến phổ biến là luộc gà rồi ngâm vào nước đá để tạo lớp da có độ giòn và hơi dai, kỹ thuật chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Quảng Đông. Cơm được nấu với nước dùng gà đậm vị, mỡ gà, lá dứa, tỏi và đôi khi có thêm sả.

Món thường được phục vụ cùng tương ớt làm từ ớt đỏ, tỏi, gừng và chanh calamansi; hỗn hợp gừng và hành lá băm nhuyễn; nước tương đen ngọt và vài lát dưa chuột.

Phiên bản Singapore có cách kết hợp gia vị và thành phần ăn kèm khác, nhưng vẫn giữ cấu trúc cơ bản gồm gà luộc, cơm nấu bằng nước dùng và các loại nước chấm.

Tại Singapore, cơm gà Hải Nam thường được ăn cùng tương ớt, hỗn hợp gừng và hành lá băm nhuyễn, nước tương đen ngọt và vài lát dưa chuột. Ảnh: Michelin Guide.

Malaysia

Tại Malaysia, đặc biệt ở Malacca và Seremban, cơm gà thường được phục vụ cùng những viên cơm tròn, kích thước khoảng một quả bóng golf.

Cách vo cơm thành viên được cho là bắt nguồn từ Hải Nam, nhằm giữ cơm nóng cho ngư dân. Ngoài cơm, thực khách có thể ăn gà cùng hor fun - loại mì gạo dẹt, hoặc thay gà luộc bằng gà quay.

Tại Malaysia, cơm thường được vo chặt thành những viên tròn cỡ quả bóng golf. Ảnh: Maktok.

Một biến thể khác xuất hiện tại Ipoh, thành phố ở phía Tây Bắc Malaysia. Tại đây, cơm gà thường đi kèm một phần giá đỗ lớn.

Nguồn nước giàu khoáng chất từ vùng đá vôi địa phương giúp giá đỗ có thân ngắn, mập và giòn. Giá được chần qua rồi ăn cùng một chút xì dầu và tiêu.

Thái Lan

Tại Thái Lan, cơm gà Hải Nam được gọi là "khao man gai" và có nhiều thay đổi so với các phiên bản khác. Món ăn sử dụng tương đậu nành lên men có vị đậm, trộn cùng tỏi, gừng và ớt hiểm thay cho tương ớt thường thấy ở Singapore hay Malaysia.

Gà thường được ăn cùng đậu phụ huyết, gan, mề và tim. Món hiếm khi dùng dưa chuột mà thường có thêm một bát canh trong, có vị gần giống tom yum.

Những năm gần đây, khao man gai tod, phiên bản gà chiên giòn với lớp vỏ vàng bên ngoài, ngày càng phổ biến tại Bangkok.

Cơm gà Hải Nam kiểu Thái, ăn kèm nội tạng gà. Ảnh: Thairath.

Đến nay, tại đảo Hải Nam, món ăn vẫn giữ cách chế biến mộc mạc. Thịt gà chặt miếng còn xương, có độ dai và chắc hơn phiên bản tại Đông Nam Á. Nước chấm chỉ gồm gừng, tỏi và rau mùi, không sử dụng hắc xì dầu hay tương ớt ngọt. Nước dùng đôi khi được hầm thêm xương lợn để tăng vị đậm đà.