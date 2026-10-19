Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực Món ngon

Món ăn duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món hầm 'ngon nhất thế giới'

  • Thứ hai, 19/10/2026 08:28 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Bò kho là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng 100 món hầm ngon nhất thế giới do TasteAtlas công bố. Dẫn đầu danh sách là món thịt dê hầm truyền thống của Peru.

Bò kho của Việt Nam xếp thứ 36 trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới.

Ngày 15/10, cẩm nang ẩm thực thế giới TasteAtlas công bố danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới. Bò kho là đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp thứ 36 trong bảng xếp hạng.

Bò kho là món ăn phổ biến tại Việt Nam, có thể dùng riêng, ăn kèm bánh mì hoặc chan lên mì. Món ăn thường được phục vụ cùng các loại rau thơm tươi. Nguyên liệu chính gồm thịt bò thái miếng vuông, cà rốt, sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím. Các nguyên liệu được ninh trong nước dùng cay nồng, đậm hương gia vị.

Theo TasteAtlas, nguồn gốc của bò kho chưa được xác định rõ. Món ăn được cho là chịu ảnh hưởng từ cả phương Đông lẫn phương Tây. Bò kho ở các vùng nông thôn thường cay hơn so với tại đô thị. Món ăn theo truyền thống được dùng vào bữa sáng, ăn kèm hành lá thái nhỏ, rau mùi và hành tây.

Việt Nam, bò kho ảnh 1

Món thịt dê hầm truyền thống của Peru được xếp hạng "ngon nhất thế giới".

Đứng đầu bảng xếp hạng là seco de cabrito, món thịt dê hầm truyền thống của Peru. Món ăn có nguồn gốc từ miền Bắc nước này, hiện cũng phổ biến tại các vùng ven biển.

Thịt dê được nấu cùng ớt cay, đậu Hà Lan, cà rốt và sốt rau mùi. Các nguyên liệu khác gồm hành tây, thì là Ai Cập, tỏi, lá oregano, dầu ăn và gia vị. Thịt được chiên sơ trước khi nấu cùng những nguyên liệu còn lại cho đến khi phần sốt sánh đặc.

Seco de cabrito thường được dùng kèm cơm, đậu và sắn luộc, tạo thành một bữa ăn hoàn chỉnh. Món này phổ biến trong các dịp lễ hội hoặc những buổi sum họp gia đình, đồng thời có thể được hâm nóng để dùng vào ngày hôm sau.

Bảng xếp hạng của TasteAtlas được xây dựng dựa trên đánh giá của người dùng, với các cơ chế nhằm nhận diện tài khoản thực. Hệ thống cũng tăng trọng số cho đánh giá của những người được xác định là am hiểu về ẩm thực.

Tính đến ngày 15/10, danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới ghi nhận 46.973 lượt đánh giá, trong đó 27.537 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ.

Nền tảng hướng đến mục tiêu quảng bá những món ăn địa phương đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và gợi sự tò mò về những món ăn mà người đọc chưa từng thử.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Tô bò kho tăng thêm 20.000 đồng ở TP.HCM

Một số quán phở, bò kho tăng thêm 5.000-20.000 đồng mỗi phần ăn, trong khi không ít hàng quán khác ở khu trung tâm giữ nguyên giá để tránh ảnh hưởng đến tệp khách quen.

06:00 12/3/2026

Kéo khách quốc tế vào bàn ăn Việt

Từ bò kho vỉa hè, nhà hàng Michelin đến thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế, năm 2025 đánh dấu bước tiến của ẩm thực Việt. Sang năm 2026, bản sắc và sự bền vững quyết định cuộc chơi.

07:07 23/12/2025

Chàng rể Mỹ muối dưa chua, nấu bún bò 'như người Việt' hút triệu view

Yêu cô gái Việt, Sean Ventrella cũng mê các món ăn Việt. Từ phở đuôi bò, bún bò đến cá kho, bánh xèo... anh tự học qua sách dạy nấu ăn hay video của người bán hàng rong ở Việt Nam.

08:22 15/7/2025

Châu Sa

Ảnh: TasteAtlas

Việt Nam bò kho Việt Nam bò kho TasteAtlas bò kho Việt Nam món hầm 100 món hầm ngon nhất thế giới món bò kho tô bò kho cẩm nang TasteAtlas cẩm nang ẩm thực danh sách 100 món

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý