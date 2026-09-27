4 đồ uống Việt 'ngon nhất châu Á'

Cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và trà sen của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 đồ uống hàng đầu châu Á do TasteAtlas công bố.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP uống cà phê trứng trước Bốt Hàng Đậu, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: M-TP.

Ngày 23/9, cẩm nang ẩm thực TasteAtlas công bố danh sách 100 đồ uống hàng đầu châu Á (Top 100 Asian Beverages), trong đó Việt Nam có 4 đại diện gồm: cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và trà sen.

Danh sách được xây dựng dựa trên 12.173 lượt đánh giá, trong đó 7.809 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ, từ cộng đồng người dùng và các chuyên gia ẩm thực.

Theo TasteAtlas, bảng xếp hạng nhằm quảng bá những món ăn, thức uống địa phương, khơi dậy niềm tự hào đối với các món truyền thống và kích thích sự tò mò về những món ăn mà độc giả chưa từng thử.

Cà phê sữa đá Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyen/Pexels.

Cà phê sữa đá

Thứ hạng: 10/100; Điểm: 4,2/5 điểm

TasteAtlas mô tả cà phê sữa đá là thức uống kết hợp cà phê đậm vị, sữa đặc và đá. Theo cách pha truyền thống, hạt cà phê được xay ở mức vừa hoặc thô, thường là Robusta trồng tại Việt Nam, rồi pha nhỏ giọt qua phin.

Sau khi pha, cà phê được rót lên đá, hòa cùng sữa đặc và thường phục vụ trong ly cao. Phiên bản phổ biến là cà phê sữa đá, trong khi cà phê đá chỉ gồm cà phê và đá.

Cà phê phin đặc trưng tại Việt Nam. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Cà phê đen

Thứ hạng: 18/100; Điểm: 4,1/5 điểm

Văn hóa cà phê là một phần trong đời sống hàng ngày của người Việt. Được người Pháp đưa vào Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX, cà phê nhanh chóng trở nên phổ biến. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn trên thế giới, đồng thời là nước dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu Robusta.

Cách pha truyền thống sử dụng phin, gồm một đĩa kim loại có nhiều lỗ đặt trên miệng cốc và một phin kim loại chứa cà phê xay. Nước nóng được rót vào phin, sau đó thức uống từ từ nhỏ giọt trực tiếp xuống cốc.

Do có vị khá đậm và đắng, cà phê thường được dùng cùng đá và sữa đặc, tạo thành cà phê sữa đá. Ngoài ra, có thể uống nguyên chất (cà phê đen), dùng với đá (cà phê đá) hoặc kết hợp với lòng đỏ trứng (cà phê trứng).

Cốc cà phê trứng trứ danh của Giảng. Ảnh: Cafe Giảng.

Cà phê trứng

Thứ hạng: 35/100; Điểm: 4/5 điểm

Cà phê trứng là thức uống ngọt, sánh đặc của Việt Nam, kết hợp cà phê Robusta đậm vị với lòng đỏ trứng và sữa đặc có đường. Lòng đỏ trứng và sữa được đánh bông khoảng 10 phút, sau đó đun đến khi đạt độ sánh giống kem meringue.

Cà phê thường được pha bằng phin. Sau khi nhỏ giọt, cà phê được rót vào phần trứng đã đánh bông, tạo lớp bọt đặc trưng cùng hương thơm.

Theo TasteAtlas, thức uống này xuất hiện từ những năm 1950, khi sữa khan hiếm. Một nhân viên pha chế tên Nguyễn Văn Giảng, lúc đó làm việc tại khách sạn Sofitel ở Hà Nội, đã sử dụng trứng để thay thế sữa.

Sau khi được thực khách đón nhận, ông mở Giảng Cafe. Quán hiện vẫn hoạt động tại Hà Nội và do con trai ông quản lý.

Người dân Hồ Tây (Hà Nội) ướp trà sen tại nhà. Ảnh: Thạch Thảo.

Trà sen

Thứ hạng: 62/100; Điểm: 3,7/5 điểm

Trà sen Việt Nam là trà xanh được ướp hương hoa sen. Cẩm nang ẩm thực mô tả đây là một trong những loại trà danh giá của Việt Nam, được sản xuất với quy mô nhỏ, đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công và tốn thời gian.

Theo TasteAtlas, nghề ướp trà sen được cho là bắt đầu dưới triều vua Tự Đức. Những người hầu khi ấy cho trà xanh vào hoa sen vào ban đêm để trà hấp thụ hương, đến sáng hôm sau có thể đem pha.

Ngày nay, trà xanh thường được ướp cùng nhị sen hái thủ công. Công đoạn này có thể được lặp lại nhiều lần cho đến khi trà đạt hương vị mong muốn. Khi pha, trà có màu hổ phách, vị thanh và thoảng hương vani.

Trà sen gắn với đời sống văn hóa Việt Nam, thường xuất hiện trong các dịp lễ, nghi thức và sự kiện đặc biệt. Loại trà được đánh giá cao và có giá đắt nhất có nguồn gốc từ khu vực Hồ Tây, Hà Nội.