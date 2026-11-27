Michael Collins, hay còn gọi là Mike, đầu bếp người Anh, học nấu ăn và bê phở trong ngõ Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Ảnh: Chau Hoa Nguyen .

Michael Collins chủ động xin phụ quán phở Mão và bún đậu mắm tôm trong ngõ Trần Xuân Soạn để học nấu món Việt. Sau những lần trở lại, anh xem người dân nơi đây như gia đình.

Đầu tháng 11, thực khách đến quán phở Mão trong ngõ Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) không còn trông thấy người đàn ông nước ngoài từng thoăn thoắt bê phở ở đây. Nhiều người nói "ông Tây" đã học xong nghề phở, về quê nhà mở quán.

Chủ quán bún đậu mắm tôm trong cùng con ngõ cho biết người đàn ông này tên Mike, là đầu bếp người Anh có bằng cấp, đã nhiều lần đến Việt Nam và rất yêu mến những người dân sống ở ngõ Trần Xuân Soạn. Mike từng nhận chủ quán bún đậu làm mẹ nuôi, gọi chủ quán phở Mão là "sư phụ".

Mike chủ động xin phụ việc tại các quán, từ bưng bê, phục vụ thực khách đến học hỏi cách chế biến món ăn. Anh không nhận tiền công, tiết lộ mục đích đơn giản là tìm hiểu ẩm thực Việt Nam và làm quen với người dân địa phương.

"Năm nay, Mike đến Hà Nội 2 lần, có chuyến đi cùng bố mẹ. Chúng tôi đã tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Gia đình Mike rất vui trong dịp gặp gỡ này", chủ quán bún đậu mắm tôm nói với Tri Thức - Znews.

Michael bê phở, phục vụ thực khách tại quán phở và bún đậu mắm tôm trong ngõ Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Ảnh: Michael Collins.

Đến Hà Nội vì món ăn...

Michael Collins (tên thân mật là Mike), 39 tuổi, quốc tịch Anh, hiện sống tại Barcelona, Tây Ban Nha. Anh là đầu bếp tự do, xem nấu ăn là một trong những niềm đam mê lớn nhất.

Michael đang đi vòng quanh thế giới để khám phá các nền ẩm thực và văn hóa khác nhau, hiện dừng chân ở Ai Cập. Anh đặc biệt thích hòa mình vào cộng đồng địa phương, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân.

"Ông Tây" lần đầu đến Việt Nam vào tháng 4/2025, xuất phát từ sự yêu thích ẩm thực Việt và những món ăn đường phố. Đến nay, anh đã đến Việt Nam 4 lần.

"Ẩm thực là lý do đưa tôi đến Việt Nam, nhưng con người mới là điều khiến tôi tiếp tục quay lại. Tôi yêu không khí trong những con ngõ nhỏ ở Hà Nội, tình cảm cộng đồng và những tình bạn đã hình thành tại đây", đầu bếp nói với Tri Thức - Znews.

Michael bế chủ quán phở Mão (bên trái) và gia đình anh chụp ảnh cùng chủ quán bún đậu mắm tôm. Ảnh: Michael Collins.

Trong thời gian lưu trú tại một căn hộ ở ngõ Trần Xuân Soạn, Michael chủ động tìm đến quán phở Mão và quán bún đậu mắm tôm đề nghị được phụ giúp mà không nhận tiền công. Anh thật thà chia sẻ chỉ muốn học nấu món Việt và kết bạn.

Ban đầu, hai bên giao tiếp với nhau bằng nụ cười, cử chỉ và phần mềm dịch thuật. Dù bất đồng ngôn ngữ, Michael vẫn được mọi người đón nhận bằng sự thân thiện. Anh dành thời gian phụ việc tại các quán, phục vụ khách và tìm hiểu cách chế biến món ăn.

Mỗi sáng, nam đầu bếp đến quán phở từ sớm, phụ dọn dẹp, kê bàn ghế và chuẩn bị đón khách. Trong lúc làm việc, anh tranh thủ quan sát cách chủ quán nấu nước dùng, thái thịt bò và chuẩn bị các nguyên liệu.

Buổi sáng cũng là lúc quán đông khách nhất. Có những hôm, thực khách xếp hàng chờ đến lượt, nhân viên luôn tay phục vụ từ đầu đến cuối buổi, gần như không có thời gian nghỉ.

Đến khoảng 12h, khi quán phở bán hết hàng, anh lại sang quán bún đậu mắm tôm gần đó để phụ giúp.

... quay lại vì con người

Thời gian làm việc tại các quán ăn giúp Michael hiểu và trân trọng hơn sự tinh tế của ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là cách cân bằng hương vị, kết cấu món ăn và lựa chọn nguyên liệu tươi ngon.

Đầu bếp người Anh cũng nhận ra ẩm thực có vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người. Với anh, phở luôn là món ăn đặc biệt bởi gắn liền với những tình bạn thân thiết có được trong thời gian ở Hà Nội.

"Người dân ngõ Trần Xuân Soạn dạy tôi nhiều điều về sự hào phóng, lòng hiếu khách và tinh thần cộng đồng. Dù có rào cản ngôn ngữ, tôi vẫn xây dựng được những tình bạn thân thiết và luôn cảm thấy được chào đón", anh chia sẻ.

Người dân tặng hoa cho Michael nhân dịp sinh nhật anh. Ảnh: Michael Collins.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ với Michael là dịp bố mẹ sang Hà Nội đúng ngày sinh nhật anh. Người dân trong ngõ đã tổ chức tiệc, tặng hoa và cùng gia đình đón mừng ngày đặc biệt này.

Dự định trở lại Hà Nội vào năm 2027, "ông Tây" mong được gặp lại bạn bè, tiếp tục phụ giúp các quán ăn và học thêm cách chế biến những món truyền thống Việt Nam.

Anh còn ấp ủ ý tưởng thực hiện một chương trình ẩm thực trên truyền hình, đưa khán giả theo chân mình khám phá 3 miền, nấu ăn cùng người dân địa phương và tìm hiểu đặc sản từng nơi. Tại châu Âu, anh hy vọng có thể giới thiệu những món Việt nguyên bản cùng văn hóa Việt Nam đến nhiều người hơn.

Michael chưa có kế hoạch mở nhà hàng ở quê nhà hay bất kỳ quốc gia nào khác. Trước mắt, anh muốn tiếp tục học hỏi, gặp gỡ mọi người và tận hưởng hành trình khám phá ẩm thực. Theo anh, vẫn còn rất nhiều điều thú vị về món ăn Việt Nam đang chờ đợi bản thân phía trước, cũng như những trải nghiệm mới có thể mang lại những mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài chuyện nấu ăn, Mike còn thường được mọi người nhận xét có nét giống DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Pháp David Guetta. Một số người khác lại thấy anh giống cầu thủ bóng đá Anh Harry Kane.

"Tôi vui vì từng được so sánh với cả hai, tuy nhiên tôi không có tài năng âm nhạc như David Guetta hay khả năng chơi bóng của Harry Kane, nên sẽ tiếp tục gắn bó với công việc nấu ăn và bê phở", anh cười nói.

Michael cùng gia đình trong chuyến du lịch Việt Nam, nơi họ có dịp gặp gỡ và gắn bó với người dân ngõ Trần Xuân Soạn. Ảnh: Michael Collins.