Phim của Ngô Cẩn Ngôn bết bát

"Ngự đình dao" của Ngô Cẩn Ngôn lên sóng không đạt thành công như mong đợi. Khán giả nghi ngờ khả năng gánh vác dự án của nữ diễn viên.

Trang 163 đưa tin bộ phim cổ trang Ngự đình dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính lên sóng ba ngày nhưng lượt xem trung bình chỉ đạt hơn 4 triệu, các chỉ số truyền thông độ hot cũng thấp. Sau khi phim thất bại thảm hại, danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn bị lung lay.

Ngự đình dao thất bại có hai lý do: nội dung phim có nhiều tình tiết gây tranh cãi và cách chọn vai diễn của Ngô Cẩn Ngôn bị đánh giá là "khôn lỏi, lười diễn xuất".

Theo 163, Ngự đình dao là câu chuyện về nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) vốn mồ côi từ nhỏ, nàng rơi vào tay bọn buôn người, trong một lần tìm cách chạy trốn bị chúng đánh gần chết. May mắn, vị hoàng đế trẻ Anh Quả (Trần Triết Viễn) đã cứu giúp Mạnh Đình Huy. Sau này, nàng quyết tâm thi vào triều làm quan để tự tay nắm giữ số phận, đồng thời cùng hoàng đế chống lại nhiều tham quan độc ác.

Phim tập trung vào hành trình của nữ chính Mạnh Đình Huy là người mạnh mẽ kiên cường không sợ cường quyền. Tuy nhiên, cũng vì vậy nhiều tình tiết bị đánh giá là thiếu tính hợp lý chỉ để thể hiện sự vượt trội của nữ chính.

Ví dụ cách nàng bán bộ "đề thi" để kiếm tiền với lời giới thiệu là nhiều lần đoán trúng câu hỏi. Trong bối cảnh khoa cử được tổ chức nghiêm ngặt, việc một nhân vật nhỏ liên tiếp mua bán thông tin liên quan tới đề thi lại không bị điều tra khiến tình tiết trở nên khó thuyết phục khán giả.

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn thành tích bết bát.

Nhân vật nữ chính là trung tâm của câu chuyện, nên dù nàng có làm gì cũng rất dễ dàng, những tình tiết nâng cao nữ chính tạo cảm giác thỏa mãn khi xem phim, nhưng nếu phân tích thì sẽ thấy thiếu tính thực tế. Nhiều tình huống cực đoan được đẩy nhanh để tạo mâu thuẫn mà không phù hợp với bối cảnh cổ đại lễ pháp khắt khe khiến những khán giả khó tính cảm thấy phim nhiều hạt sạn.

Chính vì phim có nhiều diễn biến quá nhanh, thiếu nền tảng để tạo tính thuyết phục cho câu chuyện, nên khán giả không đồng cảm được với nhân vật chính, luôn có cảm giác Mạnh Đình Huy không gì không làm được.

Thực tế, đây cũng là nhân vật mà Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên lựa chọn. Theo 163, Ngô Cẩn Ngôn được đánh giá có ngoại hình và khí thế hợp với dòng phim tập trung vào nữ chính và hành trình trả thù leo lên đỉnh cao quyền lực.

Ngô Cẩn Ngôn không có ngoại hình nổi bật, cũng không sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như các ngôi sao cùng lứa. Nếu đổi sang dòng phim khác, Ngô Cẩn Ngôn cũng có nhiều tác phẩm thất bại. Tuy nhiên, khí chất sắc bén, mạnh mẽ của cô lại hợp với kịch bản báo thù - dạng nhân vật nữ chính thông minh, ẩn nhẫn để tìm cơ hội phản đòn.

Song việc Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp chọn các kịch bản và nhân vật giống nhau tạo nên cảm giác nhàm chán cho khán giả. Giống như vai diễn của cô không thay đổi, chỉ thay tên đổi họ và chuyển sang một bối cảnh khác. Thực tế, biểu cảm hay cách thể hiện nhân vật bị đánh giá là rập khuôn, không có sự mới mẻ.

Chính vì vậy, sau thất bại của Ngự đình dao, khán giả đặt câu hỏi về việc liệu Ngô Cẩn Ngôn có thực sự gánh vác được thành công của bộ phim hay không? Phải chăng việc Diên Hi công lược hay Mặc vũ vân gian bùng nổ chỉ nhờ ăn may.

Khả năng thu hút khán giả, gánh vác thành công phim của Ngô Cẩn Ngôn bị nghi ngờ.

Theo 163, diễn xuất là sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng, không thể có việc một diễn viên chỉ đóng mãi một dạng nhân vật. Nghệ sĩ cần đa dạng hóa kịch bản và vai diễn của bản thân mới không khiến khán giả nhàm chán.

Trước đó, các ngôi sao như Cúc Tịnh Y, Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Lộc... chỉ chuyên tâm đóng cổ trang đều bị khán giả chê diễn 10 vai như một. Công chúng đánh giá những diễn viên này lười biếng, chỉ diễn mãi một dạng vai, thành công của phim đặt ở việc chờ kịch bản hay hoặc ê-kíp tốt. Trong khi đó, bản thân diễn viên lại diễn xuất rập khuôn. Tuy nhiên, những diễn viên ngại thay đổi, đóng 5 dự án mới may mắn thành công một lần.