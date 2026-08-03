Minh Luân xây nhà 300 m2

Minh Luân cho biết căn nhà được thực hiện trong gần 2 tháng qua và sắp hoàn thiện. Nam diễn viên hạnh phúc khi có thể dành tặng cha mẹ món quà ý nghĩa.

Diễn viên Minh Luân chia sẻ anh sắp hoàn tất căn nhà mới cho cha mẹ tại quê nhà Lấp Vò, Đồng Tháp. Theo nam diễn viên, căn nhà cũ đã xuống cấp từ lâu sau khoảng 20 năm sử dụng. Tuy nhiên, vì mất nhiều thời gian thuyết phục cha mẹ, đến nay, anh mới tiến hành thực hiện công trình mới. Minh Luân cho biết cha mẹ lo lắng anh tốn kém, đồng thời không muốn thay đổi nếp sống quen thuộc nên phải mất 2 năm, anh mới thuyết phục thành công.

Căn nhà mới có diện tích 300 m2, được xây dựng trên mảnh vườn 3.000 m2 của gia đình anh. Minh Luân tâm sự anh hạnh phúc khi sắp hoàn tất cơ ngơi mới để dành tặng cha mẹ. Trong suốt thời gian qua, nam diễn viên điều chỉnh lịch trình công việc để theo sát tiến độ xây nhà.

Minh Luân chia sẻ hình ảnh bên căn nhà mới. Ảnh: FBNV.

Căn nhà vườn ở Đồng Tháp cũng là nơi Minh Luân thường trở về nghỉ ngơi sau công việc trong những năm qua. Nam diễn viên dành thời gian trồng cây, nuôi cá và chăm chút không gian sống gần gũi thiên nhiên. Khu vườn được anh trồng nhiều loại cây ăn trái theo mùa như mít, xoài, mận, chuối, măng cụt, mãng cầu...

Sinh năm 1985, Minh Luân được khán giả biết đến qua các bộ phim Mẹ rơm, Canh bạc tình yêu và Mật mã chuông gió... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Minh Luân còn kinh doanh nước hoa.

Những năm gần đây, nam diễn viên vẫn đều đặn tham gia các dự án phim. Anh góp mặt trong Hai Muối của đạo diễn Vũ Thành Vinh và Phơi sáng - dự án do Nhà nước đặt hàng. Trong năm 2026, Minh Luân trở lại màn ảnh với Nỗi đau ký ức do Trương Dũng đạo diễn lên sóng vào tháng 5.