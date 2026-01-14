Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim của Kiều Minh Tuấn vượt mặt 'Thiên đường máu'

  • Thứ tư, 14/1/2026 16:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong ngày đầu tiên mở bán suất chiếu sớm, "Con kể ba nghe" vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé. "Thiên đường máu" sau 2 tuần không có đối thủ bị đẩy xuống vị trí top 2.

Con kể ba nghe khởi chiếu chính thức từ 16/1, song đã mở bán một số suất chiếu sớm từ 2 ngày trước đó. Trong ngày đầu tiên mở bán suất đặc biệt, bộ phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính vươn lên vị trí top 1 phòng vé.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Con kể ba nghe dắt túi gần 2 tỷ đồng trên khoảng 1.900 suất chiếu (tính đến chiều 14/1). Bị đối thủ đồng hương soán ngôi, Thiên đường máu tụt xuống vị trí á quân. Phim thu khoảng gần 1 tỷ đồng trong ngày 14/1, tức chỉ bằng một nửa đối thủ, dù số suất chiếu nhỉnh hơn (2.100 suất).

Con kể ba nghe gắn nhãn 13+, kể câu chuyện về ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, đơn thân nuôi dạy cậu con trai đang tuổi dậy thì (Hạo Khang). Những mất mát trong quá khứ cùng khoảng cách thế hệ khiến hai cha con ngày càng xa nhau. Đan xen giữa những phân cảnh xiếc, bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn về giá trị của tình thân, tầm quan trọng của sự sẻ chia trong cuộc sống.

Con ke ba nghe anh 1

Kiều Minh Tuấn trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Sau những suất chiếu đặc biệt, Con kể ba nghe nhận phản hồi tương đối tích cực với câu chuyện nhân văn và diễn xuất được đánh giá tròn trịa. Ngoài ra, việc là phim điện ảnh Việt hiếm hoi khai thác chủ đề trầm cảm cũng khiến Con kể ba nghe mang màu sắc khác biệt trên thị trường.

Bên cạnh đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cũng vướng một số ý kiến trái chiều về tiết tấu, hay đưa màu sắc hài vào tác phẩm chưa thực sự hợp lý. Việc gắn nhãn 13+ cho một câu chuyện với các vấn đề liên quan tới trầm cảm, tự tử cũng gây bàn luận.

Song với bước chạy đà thuận lợi, khả năng cao khi chiếu chính thức, phim sẽ giữ vững ngôi vương phòng vé.

