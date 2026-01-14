Hotgirl tuyên bố quan hệ với hơn 10 sao nam đối diện mức án 7 năm tù

Giới luật sư phân tích rằng hành vi của Tư Hiểu Địch có dấu hiệu cấu thành tội phỉ báng, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể đối mặt với mức án cao nhất lên tới 7 năm tù.

Theo China Times, nữ hotgirl kiêm influencer Tư Hiểu Địch mới đây có phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, khẳng định đã "ngủ" với hàng loạt sao nam như Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân… Tuyên bố của người đẹp làm dậy sóng mạng xã hội, khiến loạt sao nam bị réo tên phải vội lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Người phụ trách công ty quản lý cũ của Tư Hiểu Địch là Vương Đại Phát, đã thay mặt công ty gửi lời xin lỗi tới công chúng. Công ty đã cố gắng tiến hành xử lý khủng hoảng truyền thông cho cô, nhưng trong các cuộc họp nội bộ phát hiện Tư Hiểu Địch nhiều lần nói dối, vì vậy cuối cùng quyết định khởi kiện dân sự đối với người đẹp, đồng thời yêu cầu giao nộp quyền sở hữu các tài khoản mạng xã hội và bồi thường 2 triệu NDT tiền vi phạm hợp đồng.

Tư Hiểu Địch gây sốc với phát ngôn từng ngủ với hơn 10 sao nam. Ảnh: Weibo.

Hiện tại, phía Tư Hiểu Địch đã xóa sạch toàn bộ bài đăng gây sốc, chỉ còn bài đăng chúc mừng năm mới kèm lời nhắn "Năm mới, hãy yêu thương bản thân thật tốt", đồng thời khẳng định tài khoản trùng tên với cô trên nền tảng X là mạo danh, những nội dung "bóc phốt" không liên quan tới cô.

Tuy nhiên, theo trang QQ, những động thái này không đủ xoa dịu dư luận, cũng khó "chữa lành" những tổn hại mà dàn sao nam phải hứng chịu. Tài khoản Douyin của Tư Hiểu Địch bị hạn chế tìm kiếm vì lan truyền thông tin sai sự thật. Giới luật sư phân tích rằng hành vi của cô đã có dấu hiệu cấu thành tội phỉ báng, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể đối mặt với mức án cao nhất lên tới 7 năm tù.

Đáng nói, phía các nam nghệ sĩ bị réo tên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều người bị mỉa mai, công kích, trở thành đề tài bàn tán của dư luận theo hướng tiêu cực.

Do trong quá khứ, nhiều trường hợp các ngôi sao lúc đầu mạnh mẽ bác bỏ nhưng sau đó bị bóc ra sự thật gây sốc hơn, nên công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi, thậm chí lựa chọn tin tưởng lời tố cáo của Tư Hiểu Địch. Lộc Hàm thậm chí bị cho rằng "có tật giật mình" vì lên tiếng phủ nhận chậm trễ.