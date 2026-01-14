Bộ phim gây phẫn nộ ở Trung Quốc

Một phim ngắn Trung Quốc đang làm dấy lên tranh cãi vì nội dung xoay quanh việc một cô bé 7 tuổi bị gả cưới.

Trên nền tảng Douyin, bộ phim ngắn có tên Ép nàng 'Cá Chép May Mắn' gả thay cho Diêm Vương sống, phủ Thừa tướng tiêu tan sạch vận may vừa lên sóng tại Trung Quốc đang làm dấy lên tranh cãi.

Nội dung 80 tập phim xoay quanh một cô gái xuất thân thấp kém trong phủ tướng, được xem là “cá chép may mắn” mang vận khí đặc biệt, nhưng lại bị gia tộc lợi dụng và ép thay người khác gả cho một vị tướng quân khét tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, bị gọi là “Diêm Vương sống”.

Cuộc hôn nhân cưỡng ép ban đầu tưởng như là con đường dẫn tới cái chết, song chính sự xuất hiện của nữ chính lại làm đảo lộn toàn bộ cục diện: vận rủi đeo bám tướng quân dần tiêu tan, thân phận và năng lực thật sự của cô từng bước được hé lộ, trong khi những kẻ từng chèn ép, bóc lột vận may của cô ở tướng phủ lần lượt nhận báo ứng, gia đạo suy bại, khí vận cạn kiệt.

Diễn viên thủ vai nữ chính mới chỉ 10 tuổi.

Điều khiến tác phẩm gây bức xúc là nhân vật nữ chính chỉ 7 tuổi, có cảnh tình cảm, hôn môi với bạn diễn. Ngoài đời, diễn viên Lưu Tinh Thần vào vai nữ chính mới chỉ 10 tuổi, kém bạn diễn Cận Vượng 18 tuổi.

Trên mạng xã hội, nhiều luồng ý kiến cho rằng tác phẩm cổ xuý những nội dung lệch lạc, phản cảm. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay bộ phim, yêu cầu gỡ khỏi các nền tảng chiếu trực tuyến. Song hiện tại, phim vẫn đang hiện diện trên nhiều nền tảng chiếu công khai, thu hút nhiều lượt xem.

Thời gian qua, phim ngắn lên ngôi ở thị trường Trung Quốc, với đặc điểm nội dung đa dạng, được chiếu phổ biến trên các nền tảng nên dễ dàng tiếp cận khán giả. Song, chính việc sản xuất đơn giản, từ khâu kịch bản cho tới diễn xuất hay hậu kỳ đều dễ dãi nên nhiều tác phẩm có chất lượng thảm hoạ.