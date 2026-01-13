Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao mạng Trương Thuần qua đời ở tuổi 29

  • Thứ ba, 13/1/2026 14:55 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sự ra đi đột ngột của blogger thời trang Trương Thuần vào ngày đầu năm mới gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Theo tờ Sichuan Observer, nữ blogger thời trang nổi tiếng với biệt danh "Ni Đích Độ Khẩu" (tên thật Trương Thuần) đã qua đời ở tuổi 29 vào rạng sáng 1/1.

Tuy nhiên, đến ngày 12/1, gia đình cô mới xác nhận tin buồn và cho biết linh cữu của Trương Thuần đã được hỏa táng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trong đoạn tin nhắn đau xót được chia sẻ, mẹ của Trương Thuần cho biết: “Con gái tôi ra đi bất ngờ do đột tử. Chính thói quen thức khuya kết hợp với tiền sử bệnh tim khiến sức khỏe con bé suy giảm trầm trọng”.

sao mang anh 1

Hình ảnh của blogger Trương Thuần. Ảnh: Ettoday/Weibo.

Trương Thuần từng là cái tên đình đám trong cộng đồng sneakerhead (hội những người đam mê giày) ở Trung Quốc từ năm 2018 với danh xưng "Nữ thần giày". Cô sở hữu hơn một triệu người theo dõi và từng gây ấn tượng khi tham gia chương trình thực tế Rap Listen to Me và phát hành nhiều đĩa đơn.

Tuy nhiên, cuộc đời cô rơi vào bế tắc khi thương hiệu thời trang riêng phá sản, để lại những khoản nợ khổng lồ. Biến cố này khiến Trương Thuần mắc bệnh trầm cảm và phải dùng thuốc ngủ trong thời gian dài.

Để có tiền trả nợ, năm 2024, cô đưa ra quyết định gây tranh cãi khi chuyển hướng sang nền tảng trả phí cho người lớn. Bước đi này khiến Trương Thuần nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Dù gia đình đã lên tiếng, một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc vẫn đặt dấu hỏi về tính xác thực của sự việc. Nhiều người chỉ ra các tài khoản xã hội của cô vẫn có dấu hiệu hoạt động sau ngày 1/1 và nghi ngờ đây là chiêu trò để trốn nợ.

Đáp lại, những người bạn thân thiết của Trương Thuần đồng loạt kêu gọi cộng đồng mạng ngừng những hành vi ác ý đối với người đã khuất.

Mạnh Tiến

sao mạng qua đời sao mạng trung quốc trương thuần

