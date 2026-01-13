'Mỹ nam trăm tỷ' Ma Ran Đô bị thay vai?

Ê-kíp Báu vật trời cho mới đây tung ra poster phim. Theo đó, dự án giới thiệu dàn cast với nhiều cái tên quen thuộc trên màn ảnh Việt thời gian qua như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan hay Võ Tấn Phát…
|
Ma Ran Đô bỏ túi 3 phim doanh thu trên 100 tỷ trong năm 2025. Ảnh: FBNV.
Song, khán giả bày tỏ thắc mắc khi Ma Ran Đô "biến mất" trong poster, cũng không được giới thiệu trong danh sách dàn cast. Trước đó, nam diễn viên xuất hiện trong lễ khai máy và một số clip hậu trường, truyền thông phim.
Sự vắng mặt của Ma Ran Đô khiến dân mạng đặt nghi vấn anh bị thay vai trong bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn.
Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết nam diễn viên không tham gia phim vì không sắp xếp được lịch trình phù hợp để ghi hình. Vai diễn của anh được cho là sẽ do nam vương Hưng Nguyễn đảm nhận.
Năm 2025, Ma Ran Đô trở thành gương mặt tân binh nổi bật trên màn ảnh rộng Việt, khi liên tiếp xuất hiện trong 3 phim doanh thu trăm tỷ, gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương.
Cả ba tác phẩm đều trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút độ quan tâm, thảo luận lớn. Bản thân Ma Ran Đô cũng được khán giả đón nhận tích cực. Diễn viên sinh năm 1997 ghi điểm với ngoại hình sáng, gương mặt điển trai. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng màn thể hiện của tài tử được nhận xét tròn trịa, duyên dáng, dễ tạo thiện cảm với khán giả.
Báu vật trời cho là một trong 4 phim Việt công chiếu dịp Tết 2026. Bộ phim của Lê Thanh Sơn có màn đối đầu với Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) và Mùi phở (Minh Beta).
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.