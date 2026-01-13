'Mỹ nam trăm tỷ' Ma Ran Đô bị thay vai?

Ma Ran Đô không xuất hiện trong poster phim chiếu Tết "Báu vật trời cho", dù trước đó có tham gia lễ khai máy. Diễn viên đã rút khỏi dự án vì lịch trình không phù hợp.

Ê-kíp Báu vật trời cho mới đây tung ra poster phim. Theo đó, dự án giới thiệu dàn cast với nhiều cái tên quen thuộc trên màn ảnh Việt thời gian qua như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan hay Võ Tấn Phát…

Ma Ran Đô bỏ túi 3 phim doanh thu trên 100 tỷ trong năm 2025. Ảnh: FBNV.

Song, khán giả bày tỏ thắc mắc khi Ma Ran Đô "biến mất" trong poster, cũng không được giới thiệu trong danh sách dàn cast. Trước đó, nam diễn viên xuất hiện trong lễ khai máy và một số clip hậu trường, truyền thông phim.

Sự vắng mặt của Ma Ran Đô khiến dân mạng đặt nghi vấn anh bị thay vai trong bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết nam diễn viên không tham gia phim vì không sắp xếp được lịch trình phù hợp để ghi hình. Vai diễn của anh được cho là sẽ do nam vương Hưng Nguyễn đảm nhận.

Năm 2025, Ma Ran Đô trở thành gương mặt tân binh nổi bật trên màn ảnh rộng Việt, khi liên tiếp xuất hiện trong 3 phim doanh thu trăm tỷ, gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương.

Cả ba tác phẩm đều trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút độ quan tâm, thảo luận lớn. Bản thân Ma Ran Đô cũng được khán giả đón nhận tích cực. Diễn viên sinh năm 1997 ghi điểm với ngoại hình sáng, gương mặt điển trai. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng màn thể hiện của tài tử được nhận xét tròn trịa, duyên dáng, dễ tạo thiện cảm với khán giả.

Báu vật trời cho là một trong 4 phim Việt công chiếu dịp Tết 2026. Bộ phim của Lê Thanh Sơn có màn đối đầu với Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) và Mùi phở (Minh Beta).