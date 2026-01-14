Shawn Mendes có bạn gái mới

Shawn Mendes tỏ ra hạnh phúc khi tay trong tay cùng bạn gái mới Bruna Marquezine trong một buổi dạo chơi ở Los Angeles.

Theo Daily Mail, ngôi sao âm nhạc 27 tuổi có bạn gái mới là diễn viên Bruna, hơn anh 3 tuổi. Cặp đôi vừa bị bắt gặp đi dạo cùng nhau. Shawn mặc áo sơ mi nâu cài cúc hờ hững, phối với quần xám và mũ lưỡi trai. Giọng ca Stitches đi chân trần trong buổi hẹn hò.

Trong khi đó, Bruna khoe vóc dáng gợi cảm với áo bra thể thao và quần legging, buộc áo hoodie quanh eo. Cặp đôi tỏ ra tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, vui vẻ trò chuyện suốt chuyến đi.

Chỉ vài tuần trước, Shawn và Bruna bị chụp lại khoảnh khắc hôn nhau say đắm ngoài khơi bang Alagoas. Ngoài ra, hai người cũng bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại một sân bay ở Brazil.

Shawn Mendes và bạn gái mới. Ảnh: Backgrid.

Trước đó, Shawn từng lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh xu hướng tính dục của mình trong một buổi hòa nhạc vào tháng 10/2024. Ca sĩ chia sẻ rằng anh đang cố gắng trở nên “thật sự dũng cảm”, và đang trong giai đoạn “tìm hiểu bản thân”.

“Có rất nhiều lời bàn tán về xu hướng tính dục của tôi suốt thời gian dài. Điều đó hơi ngớ ngẩn, bởi tôi nghĩ xu hướng tính dục là một điều vô cùng phức tạp và đẹp đẽ, rất khó để nhét vào những khuôn mẫu cố định. Sự thật là tôi cũng đang tự tìm hiểu bản thân mình như tất cả mọi người”, anh nói.

Shawn giải thích thêm: “Tôi luôn cảm thấy đó là sự xâm phạm vào một điều rất riêng tư. Một điều mà tôi đang tự khám phá trong chính mình, thứ mà tôi vẫn chưa tìm ra và đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Điều đó thật sự đáng sợ vì chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều ý kiến về chuyện này. Tôi đang cố gắng thật dũng cảm, cho phép bản thân được là một con người, được cảm nhận mọi thứ. Và hiện tại tôi chỉ muốn nói đến đó thôi”.