Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hương Giang gây xôn xao

  • Thứ ba, 13/1/2026 20:34 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Hương Giang tham gia Miss Grand International mùa giải All-stars (quy tụ các thí sinh từng tham gia đấu trường sắc đẹp nhưng chưa đăng quang).

Tối 13/1, trên fanpage với 8,3 triệu lượt theo dõi, Miss Grand International xác nhận thông tin trên.

BTC chia sẻ: "Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình người Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng...".

Huong Giang anh 1

Hương Giang dự thi MGI All Stars. Ảnh: FBNV.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cộng đồng yêu sắc đẹp. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ bất ngờ khi Hương Giang tiếp tục chinh chiến tại một cuộc thi sắc đẹp khác, không lâu sau Miss Universe 2025 được tổ chức ở Thái Lan.

MGI All Stars là mùa giải quy tụ những người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa đủ may mắn để đăng quang.

Hương Giang chưa chia sẻ về lý do quyết định thi Miss Grand.

Trước đó, ở Miss Universe 2025, Hương Giang không lọt top 30. Trong khi đó, top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà. Kết quả, người đẹp Mexico đăng quang.

Mùa giải Miss Universe 2025 vướng nhiều ồn ào. Chẳng hạn việc ông Nawat quát mắng thí sinh, sau đó đôi co qua lại với Rául Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico và là một trong những người đồng sáng lập Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Tiếp đó, doanh nhân người Pháp, Oma Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Người này sau đó ôngạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cũng phải hứng chịu làn sóng công kích không nhỏ.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Hôn nhân của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa

Diễn viên "Hoàn châu cách cách" tiết lộ kể từ khi về chung nhà, Hoắc Kiến Hoa chưa từng nấu cơm. Những năm qua, cô cũng không còn hứng thú tổ chức sinh nhật.

24 giờ trước

'Mỹ nam trăm tỷ' Ma Ran Đô bị thay vai?

Ma Ran Đô không xuất hiện trong poster phim chiếu Tết "Báu vật trời cho", dù trước đó có tham gia lễ khai máy. Diễn viên đã rút khỏi dự án vì lịch trình không phù hợp.

25:1521 hôm qua

Hot girl Trung Quốc sau lùm xùm lộ ảnh nhạy cảm

Người mẫu, hot girl Linlin từng bị tố là "tiểu tam", bị tung loạt video nhạy cảm. Người đẹp sau đó tuyên bố khởi kiện những người tung tin thất thiệt, bôi nhọ mình.

33:1995 hôm qua

Hoàng Nhi

Hương Giang Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ MGI All Stars

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

Ly A Bang lao dao hinh anh

Lý Á Bằng lao đao

1 giờ trước 18:27 14/1/2026

0

Diễn viên "Anh hùng xạ điêu" những năm qua rơi vào cảnh nợ nần. Tình hình tài chính khó khăn khiến những công ty, đơn vị do anh thành lập hay góp vốn cũng gặp nhiều khó khăn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý