Hương Giang gây xôn xao

Hương Giang tham gia Miss Grand International mùa giải All-stars (quy tụ các thí sinh từng tham gia đấu trường sắc đẹp nhưng chưa đăng quang).

Tối 13/1, trên fanpage với 8,3 triệu lượt theo dõi, Miss Grand International xác nhận thông tin trên.

BTC chia sẻ: "Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình người Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng...".

Hương Giang dự thi MGI All Stars. Ảnh: FBNV.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cộng đồng yêu sắc đẹp. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ bất ngờ khi Hương Giang tiếp tục chinh chiến tại một cuộc thi sắc đẹp khác, không lâu sau Miss Universe 2025 được tổ chức ở Thái Lan.

MGI All Stars là mùa giải quy tụ những người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa đủ may mắn để đăng quang.

Hương Giang chưa chia sẻ về lý do quyết định thi Miss Grand.

Trước đó, ở Miss Universe 2025, Hương Giang không lọt top 30. Trong khi đó, top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà. Kết quả, người đẹp Mexico đăng quang.

Mùa giải Miss Universe 2025 vướng nhiều ồn ào. Chẳng hạn việc ông Nawat quát mắng thí sinh, sau đó đôi co qua lại với Rául Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico và là một trong những người đồng sáng lập Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Tiếp đó, doanh nhân người Pháp, Oma Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Người này sau đó ôngạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cũng phải hứng chịu làn sóng công kích không nhỏ.